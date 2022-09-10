Ekonomi Bakan Dönmez Doğalgazda yüzde 80 sübvansiyon uyguluyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez: Doğalgazda yüzde 80 sübvansiyon uyguluyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tedarikçilerin sevkiyat programlarına uyduğu taktirde bu kış doğalgazda sıkıntı yaşanmayacağını söyledi. Dönmez, doğalgazda yüzde 80 oranında sübvansiyon uyguladıklarını da belirtti.

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Haber Merkezi Diğer
​Bakan Dönmez: Doğalgazda yüzde 80 sübvansiyon uyguluyoruz
​Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ''Doğalgaz tedarikçileri sevkiyat programlarına uyduğu taktirde bu kışı sıkıntı yaşamadan atlatacağız'' dedi.

Dönmez, doğalgazda yüzde 80 oranında sübvansiyon uyguladıklarını belirterek ''Yani 100 liralık bir faturanın 80 lirasını biz devlet olarak karşılıyoruz'' diye konuştu.

Dogal gaz depoları bu ay ağzına kadar gazla dolacak
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Dogal gaz depoları bu ay ağzına kadar gazla dolacak

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları:

2022’de madencilik sektörü istihdamımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artış gösterdi. Diğer ilgili ve yan sektörlerle birlikte düşünüldüğünde bu rakam 1 milyonun seviyesine çıkıyor.

Bu yıl artış trendi devam ediyor. İlk 6 ayda bir önceki yıla göre yüzde 19’luk bir artışla 3,36 milyar dolara ulaştık. Veriler onu gösteriyor ki bu yıl maden ihracatında yeni bir rekora imza atacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz açıklaması: Bizim hiçbir sıkıntımız yok
OYNAT 00:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz açıklaması: Bizim hiçbir sıkıntımız yok
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanında açıklamalarda bulunarak bu konuya da değindi. 'Avrupa ektiğini biçiyor' diyen Erdoğan Türkiye'nin tedarik sorununun olmadığını belirterek, şunları söyledi: 'Doğal gaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Avrupa ektiğini biçiyor. Sayın Putin'e karşı Avrupa'nın tutumu, yaptırım uygulamaları ister istemez Putin'i onlara karşı 'siz böyle yapıyorsanız ben de böyle yaparım' noktasına getirmiştir. Avrupa bu kışı hakikaten ciddi sıkıntılarla geçirecektir diye düşünüyorum, bizim böyle bir sıkıntımız yok.'

Bakan Yanık duyurdu: Doğal gaz tüketim desteği başladı
FOTOĞRAF 18
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği’nde kış dönemine ilişkin başvuruların başladığını duyurdu.
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Bakan Yanık, kiracıların da artık destekten faydalanabileceğini açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği’nde kış dönemine ilişkin başvuruların başladığını duyurdu. Bakan Yanık, kiracıların da artık destekten faydalanabileceğini açıkladı.
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3 Milyar TL bütçe ile hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği’ne ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, MartNisan aylarını kapsayan 1’nci dönemine ilişkin ödemelerin yapıldığını belirterek, 331 bini aşkın haneye toplamda 114,2 milyon TL Destek verdiklerini hatırlattı.
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Hürriyet'in haberine göre; Bakan Yanık, Doğal Gaz Tüketim Destek Programı kapsamında başvuruların e-Devlet üzerinden sürdüğünü ifade ederek, “Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan ‘Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti’ ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapabilecek. Bu kapsamda hali hazırda doğal gaz arzı sağlanan yerleşim yerlerinde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan vatandaşlarımıza bu desteğimizi sunacağız” dedi.
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Doğal Gaz Tüketim Destek Programı’ndan daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler de yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, şunları söyledi:<br>
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“İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği’nde kış dönemine ilişkin başvuruların başladı. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek.”
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Doğal Gaz Tüketim Desteği’nin ısıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediklerini ve tutarın yıllık 450 TL - 1.150 TL arasında değişeceğini hatırlatan Bakan Yanık, “Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek.
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Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yansıtılacak” dedi.
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Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını belirten Bakan Yanık, “Vatandaşlarımızın başvurusu sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek.
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Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız” ifadelerini kullandı.
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca hayata geçirilen “Doğalgaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin şu şartları taşıması gerekmektedir;<br>
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Türk vatandaşı olması,
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E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,
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Doğal gaz arzı sağlanan ilçebeldede ikamet ediyor olması,
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İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması
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Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,
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Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi,
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Bakan Yanık duyurdu: Doğal gaz tüketim desteği başladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık “Doğal Gaz Tüketim Desteğimizde kış dönemine ilişkin başvurular başladı” dedi. Bakan Yanık, Doğal Gaz Tüketim Destek Programı kapsamında başvuruların e-Devlet üzerinden sürdüğünü ifade ederek, “Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan 'Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti' ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapabilecek. Bu kapsamda hali hazırda doğal gaz arzı sağlanan yerleşim yerlerinde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan vatandaşlarımıza bu desteğimizi sunacağız” dedi.


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