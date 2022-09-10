​Bakan Dönmez: Doğalgazda yüzde 80 sübvansiyon uyguluyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ''Doğalgaz tedarikçileri sevkiyat programlarına uyduğu taktirde bu kışı sıkıntı yaşamadan atlatacağız'' dedi.

Dönmez, doğalgazda yüzde 80 oranında sübvansiyon uyguladıklarını belirterek ''Yani 100 liralık bir faturanın 80 lirasını biz devlet olarak karşılıyoruz'' diye konuştu.

EKONOMİ Dogal gaz depoları bu ay ağzına kadar gazla dolacak

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları:

2022’de madencilik sektörü istihdamımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artış gösterdi. Diğer ilgili ve yan sektörlerle birlikte düşünüldüğünde bu rakam 1 milyonun seviyesine çıkıyor.

Bu yıl artış trendi devam ediyor. İlk 6 ayda bir önceki yıla göre yüzde 19’luk bir artışla 3,36 milyar dolara ulaştık. Veriler onu gösteriyor ki bu yıl maden ihracatında yeni bir rekora imza atacağız.

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OYNAT 00:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz açıklaması: Bizim hiçbir sıkıntımız yok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanında açıklamalarda bulunarak bu konuya da değindi. 'Avrupa ektiğini biçiyor' diyen Erdoğan Türkiye'nin tedarik sorununun olmadığını belirterek, şunları söyledi: 'Doğal gaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Avrupa ektiğini biçiyor. Sayın Putin'e karşı Avrupa'nın tutumu, yaptırım uygulamaları ister istemez Putin'i onlara karşı 'siz böyle yapıyorsanız ben de böyle yaparım' noktasına getirmiştir. Avrupa bu kışı hakikaten ciddi sıkıntılarla geçirecektir diye düşünüyorum, bizim böyle bir sıkıntımız yok.' BiP'te paylaş

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