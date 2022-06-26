Ekonomi Bakan Dönmez Enerjide dışa bağımlılığın kilidini kıracak mega projemizde geri sayım devam ediyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez: Enerjide dışa bağımlılığın kilidini kıracak mega projemizde geri sayım devam ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki doğalgaz keşfine ilişkin, "Enerjide dışa bağımlılığın kilidini kıracak mega projemizde geri sayım devam ediyor" ifadeleriyle paylaşımda bulundu.

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Haber Merkezi AA
Bakan Dönmez: Enerjide dışa bağımlılığın kilidini kıracak mega projemizde geri sayım devam ediyor
Fatih Dönmez

Bakan Dönmez, sosyal medya hesabından, Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen 540 milyar metreküplük gazın karaya çıkışının ve sahadaki çalışmaların anlatıldığı animasyon video paylaştı.

Paylaşımında "100 saniyede 100 yılın projesi" başlığını kullanan Dönmez, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, enerjide dışa bağımlılığın kilidini kıracak mega projemizde geri sayım devam ediyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla, 13 Haziran'da, Filyos'ta "Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni" düzenlenmişti.

Bakan Dönmez 'geri sayım devam ediyor' diyerek paylaştı: Enerjide dışa bağımlılığın kilidini kıracak
OYNAT 01:39
Bakan Dönmez 'geri sayım devam ediyor' diyerek paylaştı: Enerjide dışa bağımlılığın kilidini kıracak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya gaz sahasında keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervlerinin karaya taşınmasıyla ilgili çok önemli bir paylaşımda bulundu. Bakan Dönmez paylaşımında, '100 saniyede 100 yılın projesi... Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, enerjide dışa bağımlılığın kilidini kıracak mega projemizde geri sayım devam ediyor' ifadelerini kullandı.


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