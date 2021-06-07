Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 4. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde, Fatih sondaj gemisinin, Sakarya gaz sahasında Amasra-1 kuyusunda, 135 milyar metreküplük doğal gaz keşfi yapmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"25 yıllık ihtiyacı karşılayacak"

Son keşifle birlikte toplam 540 milyar metreküplük bir rakama ulaşıldığını belirten Dönmez, "Maksimum seviyelerde yıllık 15-20 milyar metreküp doğalgaz üretiminden bahsediyoruz. Yani cepte Türkiye’deki meskenlerin kullanacağı gazın tamamı ve en az 25 yıl süreyle keşfi yapılmış durumda" dedi.

"İlave rezervler bulunabilir"

Yeni müjdelerin olabileceğini ifade eden Bakan Dönmez, "İlave rezervler ve keşifler bulacağımızdan ümitliyiz. Bu yıl yeni bir sahada kuyu açabiliriz. 40’a yakın üretim kuyusu açacağız. 2023’te gazı karaya çıkartıp sisteme bağlayacağız" şeklinde konuştu.

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