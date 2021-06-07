Ekonomi Bakan Dönmez İlave rezervler ve keşifler bulacağımızdan ümitliyiz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez: İlave rezervler ve keşifler bulacağımızdan ümitliyiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Amasra-1 kuyusunda keşfedilen 135 milyar metreküplük doğal gazın ardından ilave rezervler ve keşifler olabileceğini söyledi. Toplam 540 milyar metreküplük rezervin Türkiye'nin 25 yıllık ihtiyacına bedel olduğu ifade eden Dönmez, "Bu yıl yeni bir sahada kuyu açabiliriz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Dönmez: İlave rezervler ve keşifler bulacağımızdan ümitliyiz
Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 4. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde, Fatih sondaj gemisinin, Sakarya gaz sahasında Amasra-1 kuyusunda, 135 milyar metreküplük doğal gaz keşfi yapmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"25 yıllık ihtiyacı karşılayacak"

Son keşifle birlikte toplam 540 milyar metreküplük bir rakama ulaşıldığını belirten Dönmez, "Maksimum seviyelerde yıllık 15-20 milyar metreküp doğalgaz üretiminden bahsediyoruz. Yani cepte Türkiye’deki meskenlerin kullanacağı gazın tamamı ve en az 25 yıl süreyle keşfi yapılmış durumda" dedi.

"İlave rezervler bulunabilir"

Yeni müjdelerin olabileceğini ifade eden Bakan Dönmez, "İlave rezervler ve keşifler bulacağımızdan ümitliyiz. Bu yıl yeni bir sahada kuyu açabiliriz. 40’a yakın üretim kuyusu açacağız. 2023’te gazı karaya çıkartıp sisteme bağlayacağız" şeklinde konuştu.

135 milyar metreküplük yeni rezerv Türkiye'nin 10 yıllık ihtiyacını karşılayacak
EKONOMİ
135 milyar metreküplük yeni rezerv Türkiye'nin 10 yıllık ihtiyacını karşılayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğal gaz keşfedildi
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğal gaz keşfedildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı: 135 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulundu
OYNAT 00:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı: 135 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta yer alan Filyos Limanı'nda yeni enerji keşfini açıkladı. Erdoğan yaptığı açıklamada, 'Milletimizle yeni bir müjdeyi daha paylaşıyoruz. Fatih sondaj gemimiz, Sakarya gaz sahasında Amasra-1 kuyusunda, 135 milyar metreküplük doğal gaz keşfi yaptı. Böylece Karadeniz'de bulunan rezerv miktarı toplam 540 milyar metreküpe ulaştı.' dedi.
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