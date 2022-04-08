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Ekonomi Bakan Dönmez Yavuzu görevine uğurlayıp müjdeyi verdi Doğu Akdenizde de önemli gelişmeler olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez 'Yavuz'u görevine uğurlayıp müjdeyi verdi: Doğu Akdeniz'de de önemli gelişmeler olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervlerinin karaya taşınması için kritik bir görev üstelenecek Yavuz gemisini uğurlama töreninde konuştu. Bakan Dönmez, çok yakın zamanda Doğu Akdeniz'de de doğal gaz ile ilgili önemli gelişmelerin yaşanacağını ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Dönmez Yavuzu görevine uğurlayıp müjdeyi verdi: Doğu Akdenizde de önemli gelişmeler olacak
​Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Türkiye'nin enerji bağımsızlığında önemli adımlarından biri olan Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük doğal gazın çıkarılması için Yavuz Sondaj Gemisi, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından uğurlandı.

"AKDENİZ'DE ÖNEMLİ GELİŞMELER OLACAK'

Bakan Dönmez, çok yakın zamanda Doğu Akdeniz'de de doğal gaz ile ilgili önemli gelişmelerin yaşanacağını ifade etti.

Karadeniz gazını üretim haznesine iletecek dev vanalardan ikisi Filyos Limanı'nda.
Karadeniz gazını üretim haznesine iletecek dev vanalardan ikisi Filyos Limanı'nda.

"BİR SÜRÜ ENGELLE KARŞILAŞTIK, YILMADIK"

Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Aradan geçen 3 yılda ortaya koyduğumuz emeklerimizin sonucunda güzel neticeler aldık. Türkiye'nin kaderini değiştirecek Doğal Gaz keşfi ile önemli bir adım attık. Bu işler bugünden yarına olan işler değil. Hem masada hem de sahada yapılan uzun süreli planların neticesidir. Bu başarılar hepimizin, 84 milyonundur. Bu müjdeler bizimle birlikte gelecek nesillerin olacak. Burada bu işe kendini adamış bir ekip var. İsimlerini tek tek sayamıyoruz. Onlar bu işin birer gizli kahramanları. Yazdıkları hikaye 2023, 2053, 2071'i kurgulayan başarı anahtarlarından birisi olacak inşallah. Bir amaç için çıktık, bir sürü engelle karşılaştık yılmadık. Biz Fatih'le Yavuz'la Barbaros'la Türkiye'nin yarınlarına dümen kırmıştık. Bu yoldan da geri dönmemekte kararlıyız.

Bakan Dönmez 'Yavuz'u görevine uğurlayıp müjdeyi verdi: Doğu Akdeniz'de önemli gelişmeler olacak
OYNAT 02:08
Bakan Dönmez 'Yavuz'u görevine uğurlayıp müjdeyi verdi: Doğu Akdeniz'de önemli gelişmeler olacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervlerinin karaya taşınması için kritik bir görev üstelenecek Yavuz gemisini uğurlama töreninde konuştu. Bakan Dönmez, çok yakın zamanda Doğu Akdeniz'de de doğal gaz ile ilgili önemli gelişmelerin yaşanacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanımızın iradesiyle 84 milyon vatandaşımızı maddi ve manevi katkılarıyla tüm zorlukları aşacağımızı biliyorduk. Bütün varlığını ortaya koyan ekibe yürekten teşekkür ediyorum.

Varsa mutlaka bulacağız dedik, Cenab-ı Hak yüzümüzü kara çıkarmadı. Bütün gayretimiz Karadeniz gazının ilk etabını 2023'te milletimizin hizmetine sunmak. Bugüne kadar 8 kuyumuzun sondajını tamamladık, bir kuyuda arama devam ediyor. Türkali 1 ve 2 kuyularında alt tamamlamalarını tamamladık. Deniz etüt çalışmalarını da bitirdik. Gemilerimizde yoğun bir mesai harcıyoruz. Bugün de 6 aylık hazırlığın ardından Yavuz'u Karadeniz'deki ilk görevine uğurlayarak sahadaki faaliyetlerimize önemli bir ivme daha kazandırmış olacağız.

Sakarya Gaz Sahası'ndaki üs tamamlamayı yürütmek için sistem ve ekipmanlar yükleniyor yüklendi. Yavuz'u birazdan açtığımız kuyuların deniz tabanındaki işlerini yapmak için sefere uğurlayacağız. Kuyubaşı vanasını deniz tabanına indirmek için Yavuz'u uğurlayacağız. Fatih Gökçebey 1 kuyusunda keşif amaçlı sondajına Kanuni ise alt tamamlama için Türkali 5 lokasyonuna gönderdik. Yavuz da göreve başlayınca 3 gemi ile Karadeniz'deki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Karadeniz gazını 2023'e yetiştirmek için Filyos'ta insanüstü çalışma devam ediyor. Bugün dünyanın en büyük inşaat projelerinden birisi burada yürütülüyor.

Kıta yamacı ve deniz mobilizasyonuna da başladık. Ekipman siparişlerini verdik. Tamamlandıkça alana intikal ediyor. Hemen hemen hiç boş alan kalmamış durumda. Borular, vanalar, ekipmanlar limanın çeşitli yerlerinde depolanmış, gönderilmeye hazır bekliyorlar. Deniz tabanına süreceğimiz ilk boruların teslimatının gerçekleştirildiğini söylemiştik. Temmuz'a kadar tüm borular Filyos'a gelmiş olacak. Temmuz-Ağustos gibi su altına boru döşeyecek gemi geldiğinde o işlere de hızlıca başlayacağız. Yavuz'un görevi kuyubaşı vanası başta olmak üzere deniz tabanına indirilecek sistemler olacak. Kuyubaşı vanası 65 ton ve 6 metre genişliğinde 5 metre uzunluğunda yüksekliğe sahip. Kuyubaşı içinde akışölçer, sensörler, dedektörler ve çeşitli vana takımları var. Teknolojik ve sofistike işlem olan yerleştirme uzaktan kumanda edilen su altı robotlarla gerçekleştireceğiz. Yavuz Türkali 2'nin ardından diğer kuyulara geçip üs tamamlama faaliyetlerinde bulunacak. Karadeniz gazını ulusal şebekeye buradan bağlayacağız. Tesisin üst yapı çalışmalarına başladık, hızla ilerliyor.

Buraya konulan her tuğlayla, harçla Türkiye'nin enerji bağımsızlığı da günden güne yükseliyor. Son günlerde meydana gelen konjonktürel gelişmeler daha fazla yerli ve yenilenebilir mottosuyla yürüttüğümüz faaliyetlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuş oldu. Doğu Akdeniz'de de doğal gazla ilgili önemli gelişmeler olacak önümüzdeki günlerde. Türkiye'nin bölgenin refahı ve huzuru için elini taşın altına koymaktan çekinmeyeceğini her zaman demiştik. Türkiye'nin her zaman işbirliğine açık olduğunu, diyaloğa açık olduğunu belirtmiştik, bugün geldiğimiz nokta yürüttüğümüz politikaların ne denli doğru olduğunu gösterdi. Uluslararası projeler bizim referanslarımız. Bu projeler Türkiye'nin güvenilir, stabil ve stratejik bir ortak olduğunu ispat etti. Biz yapıcı tavırla hareket ettik, etmeye devam edeceğiz. Bundan sonra da bu şekilde hareket etmeye devam edeceğiz. Haklarımıza karşılıklı saygıyla Doğu Akdeniz'i enerji rotası haline getirebiliriz. Arz güvenliğinin sağlanması için kaynak ülke ve güzergah seçeneklerinin artmasından yana olduğumuzu ifade etmek istiyorum. İstikrarı, barışı ve huzuru destekleyen her projede biz yer alırız. Rabbim Zonguldaklıların bahtını açık etsin.

Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Doğu Akdeniz'den sürprizimiz olacak
FOTOĞRAF 15
Title
Türkiye'nin enerji bağımsızlığında önemli adımlarından biri olan Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük doğal gazın çıkarılması için Yavuz Sondaj Gemisi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından uğurlandı.
Title
Yavuz, Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervlerinin karaya taşınması için kritik bir görev üstelenecek.
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Uğurlama töreninde konuşan Bakan Dönmez ise yeni bir müjdenin sinyalini verdi.
Title
\"AKDENİZ'DE ÖNEMLİ GELİŞMELER OLACAK\"<br><br>Bakan Dönmez, çok yakın zamanda Doğu Akdeniz'de de doğal gaz ile ilgili önemli gelişmelerin yaşanacağını ifade etti.
Title
Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle:
Title
\"Bu başarılar hepimizin, 84 milyonundur. Bu müjdeler bizimle birlikte gelecek nesillerin olacak.
Title
Bir amaç için çıktık, bir sürü engelle karşılaştık yılmadık. Biz Fatih'le Yavuz'la Barbaros'la Türkiye'nin yarınlarına dümen kırmıştık. Bu yoldan da geri dönmemekte kararlıyız.
Title
Varsa mutlaka bulacağız dedik, Cenab-ı Hak yüzümüzü kara çıkarmadı.
Title
Yavuz'un görevi kuyubaşı vanası başta olmak üzere deniz tabanına indirilecek sistemler olacak. Kuyubaşı vanası 65 ton ve 6 metre genişliğinde 5 metre uzunluğunda yüksekliğe sahip.
Title
Doğu Akdeniz'de de doğal gazla ilgili önemli gelişmeler olacak önümüzdeki günlerde.
Title
Haklarımıza karşılıklı saygıyla Doğu Akdeniz'i enerji rotası haline getirebiliriz.
Title
Arz güvenliğinin sağlanması için kaynak ülke ve güzergah seçeneklerinin artmasından yana olduğumuzu ifade etmek istiyorum.\"
Title
TÜRKİYE KARADENİZ'DE DE 540 MİLYAR METREKÜPLÜK GAZ BULMUŞTU<br><br>Türkiye'nin Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda yer alan Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük gaz keşfiyle Karadeniz'deki toplam rezervi 540 milyar metreküpe yükselmişti.
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Fatih sondaj gemisinin 1938 metre su derinliğinde ve 3 bin 850 metre son derinlikte sondaj gerçekleştirdiği Amasra-1 kuyusundaki yeni keşif de Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'ne dahil edilecek. Proje kapsamında, deniz tabanında doğal gaz üretim sistemleri, Filyos Endüstri Bölgesi'nde bir doğal gaz işleme tesisi ve her iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatları inşa edilecek.
Title
Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nin 2023'te tamamlanması öngörülen ilk fazında, günde 10 milyon metreküp doğal gaz karadaki işleme tesisine ulaştırılacak. Gelecek yıllarda proje kapasitesinin günde 40 milyon metreküpe çıkarılması öngörülüyor.
Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Doğu Akdeniz'den sürprizimiz olacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak'tan Karadeniz'deki yeni görevine çıkacak Yavuz Sondaj Gemisi'nin uğurlama töreninde konuştu. Bakan, Doğu Akdeniz'de çok yakın zamanda önemli gelişmelerin yaşanacağını vurgulayarak yeni bir müjde verdi. Peki Türkiye Akdeniz'de doğalgaz mı buldu? Doğal gazın metreküp fiyatı 2022 ne kadar? İşte detaylar...

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