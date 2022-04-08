Bakan Dönmez 'Yavuz'u görevine uğurlayıp müjdeyi verdi: Doğu Akdeniz'de de önemli gelişmeler olacak

Türkiye'nin enerji bağımsızlığında önemli adımlarından biri olan Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük doğal gazın çıkarılması için Yavuz Sondaj Gemisi, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından uğurlandı.

"AKDENİZ'DE ÖNEMLİ GELİŞMELER OLACAK'

Bakan Dönmez, çok yakın zamanda Doğu Akdeniz'de de doğal gaz ile ilgili önemli gelişmelerin yaşanacağını ifade etti.

Karadeniz gazını üretim haznesine iletecek dev vanalardan ikisi Filyos Limanı'nda.

"BİR SÜRÜ ENGELLE KARŞILAŞTIK, YILMADIK"

Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Aradan geçen 3 yılda ortaya koyduğumuz emeklerimizin sonucunda güzel neticeler aldık. Türkiye'nin kaderini değiştirecek Doğal Gaz keşfi ile önemli bir adım attık. Bu işler bugünden yarına olan işler değil. Hem masada hem de sahada yapılan uzun süreli planların neticesidir. Bu başarılar hepimizin, 84 milyonundur. Bu müjdeler bizimle birlikte gelecek nesillerin olacak. Burada bu işe kendini adamış bir ekip var. İsimlerini tek tek sayamıyoruz. Onlar bu işin birer gizli kahramanları. Yazdıkları hikaye 2023, 2053, 2071'i kurgulayan başarı anahtarlarından birisi olacak inşallah. Bir amaç için çıktık, bir sürü engelle karşılaştık yılmadık. Biz Fatih'le Yavuz'la Barbaros'la Türkiye'nin yarınlarına dümen kırmıştık. Bu yoldan da geri dönmemekte kararlıyız.

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OYNAT 02:08 Bakan Dönmez 'Yavuz'u görevine uğurlayıp müjdeyi verdi: Doğu Akdeniz'de önemli gelişmeler olacak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervlerinin karaya taşınması için kritik bir görev üstelenecek Yavuz gemisini uğurlama töreninde konuştu. Bakan Dönmez, çok yakın zamanda Doğu Akdeniz'de de doğal gaz ile ilgili önemli gelişmelerin yaşanacağını ifade etti. BiP'te paylaş

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Cumhurbaşkanımızın iradesiyle 84 milyon vatandaşımızı maddi ve manevi katkılarıyla tüm zorlukları aşacağımızı biliyorduk. Bütün varlığını ortaya koyan ekibe yürekten teşekkür ediyorum.

Varsa mutlaka bulacağız dedik, Cenab-ı Hak yüzümüzü kara çıkarmadı. Bütün gayretimiz Karadeniz gazının ilk etabını 2023'te milletimizin hizmetine sunmak. Bugüne kadar 8 kuyumuzun sondajını tamamladık, bir kuyuda arama devam ediyor. Türkali 1 ve 2 kuyularında alt tamamlamalarını tamamladık. Deniz etüt çalışmalarını da bitirdik. Gemilerimizde yoğun bir mesai harcıyoruz. Bugün de 6 aylık hazırlığın ardından Yavuz'u Karadeniz'deki ilk görevine uğurlayarak sahadaki faaliyetlerimize önemli bir ivme daha kazandırmış olacağız.

Sakarya Gaz Sahası'ndaki üs tamamlamayı yürütmek için sistem ve ekipmanlar yükleniyor yüklendi. Yavuz'u birazdan açtığımız kuyuların deniz tabanındaki işlerini yapmak için sefere uğurlayacağız. Kuyubaşı vanasını deniz tabanına indirmek için Yavuz'u uğurlayacağız. Fatih Gökçebey 1 kuyusunda keşif amaçlı sondajına Kanuni ise alt tamamlama için Türkali 5 lokasyonuna gönderdik. Yavuz da göreve başlayınca 3 gemi ile Karadeniz'deki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Karadeniz gazını 2023'e yetiştirmek için Filyos'ta insanüstü çalışma devam ediyor. Bugün dünyanın en büyük inşaat projelerinden birisi burada yürütülüyor.

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Kıta yamacı ve deniz mobilizasyonuna da başladık. Ekipman siparişlerini verdik. Tamamlandıkça alana intikal ediyor. Hemen hemen hiç boş alan kalmamış durumda. Borular, vanalar, ekipmanlar limanın çeşitli yerlerinde depolanmış, gönderilmeye hazır bekliyorlar. Deniz tabanına süreceğimiz ilk boruların teslimatının gerçekleştirildiğini söylemiştik. Temmuz'a kadar tüm borular Filyos'a gelmiş olacak. Temmuz-Ağustos gibi su altına boru döşeyecek gemi geldiğinde o işlere de hızlıca başlayacağız. Yavuz'un görevi kuyubaşı vanası başta olmak üzere deniz tabanına indirilecek sistemler olacak. Kuyubaşı vanası 65 ton ve 6 metre genişliğinde 5 metre uzunluğunda yüksekliğe sahip. Kuyubaşı içinde akışölçer, sensörler, dedektörler ve çeşitli vana takımları var. Teknolojik ve sofistike işlem olan yerleştirme uzaktan kumanda edilen su altı robotlarla gerçekleştireceğiz. Yavuz Türkali 2'nin ardından diğer kuyulara geçip üs tamamlama faaliyetlerinde bulunacak. Karadeniz gazını ulusal şebekeye buradan bağlayacağız. Tesisin üst yapı çalışmalarına başladık, hızla ilerliyor.

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Buraya konulan her tuğlayla, harçla Türkiye'nin enerji bağımsızlığı da günden güne yükseliyor. Son günlerde meydana gelen konjonktürel gelişmeler daha fazla yerli ve yenilenebilir mottosuyla yürüttüğümüz faaliyetlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuş oldu. Doğu Akdeniz'de de doğal gazla ilgili önemli gelişmeler olacak önümüzdeki günlerde. Türkiye'nin bölgenin refahı ve huzuru için elini taşın altına koymaktan çekinmeyeceğini her zaman demiştik. Türkiye'nin her zaman işbirliğine açık olduğunu, diyaloğa açık olduğunu belirtmiştik, bugün geldiğimiz nokta yürüttüğümüz politikaların ne denli doğru olduğunu gösterdi. Uluslararası projeler bizim referanslarımız. Bu projeler Türkiye'nin güvenilir, stabil ve stratejik bir ortak olduğunu ispat etti. Biz yapıcı tavırla hareket ettik, etmeye devam edeceğiz. Bundan sonra da bu şekilde hareket etmeye devam edeceğiz. Haklarımıza karşılıklı saygıyla Doğu Akdeniz'i enerji rotası haline getirebiliriz. Arz güvenliğinin sağlanması için kaynak ülke ve güzergah seçeneklerinin artmasından yana olduğumuzu ifade etmek istiyorum. İstikrarı, barışı ve huzuru destekleyen her projede biz yer alırız. Rabbim Zonguldaklıların bahtını açık etsin.

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