Bakan Dönmez'den Fatih mesajı: Kazdık, bulduk

Bakan Dönmez, Twitter hesabından, Fatih sondaj gemisinin çalışmalarına ilişkin, "Önce söktük, sonra boğazı aştık, tekrar birleştirdik, kazdık, bulduk" açıklamasını yaptı. Bakan Dönmez'in 'müjdeler olsun' etiketi ile paylaştığı görüntüde ise, Fatih sondaj gemisinin söküm işlemleri ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Karadeniz’e uğurlanması yer aldı.

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"Yeni rezerv miktarını açıklayacağız"

Videoda ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba günkü grup toplantısında "Cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerine görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız" açıklaması da yer aldı.

Önce söktük. 💪



Sonra boğazı aştık. 🌊



Tekrar birleştirdik. 🛠



Kazdık. ⛏



Bulduk. 🤓#müjdelerolsun pic.twitter.com/G6WB559SVl — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) October 16, 2020

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