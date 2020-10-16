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Ekonomi Bakan Dönmezden Fatih mesajı Kazdık, bulduk
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez'den Fatih mesajı: Kazdık, bulduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Yeni müjdeler geliyor. İnşallah cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız" ifadelerini kullanmıştı. Milyonların merakla beklediği müjde öncesi bir açıklama da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dönmez, "Karadeniz'de sondaj faaliyetini gerçekleştiren Fatih sondaj gemisinin görüntüsünü 'müjdeler olsun' etiketi ile paylaşarak, "Kazdık, bulduk" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fatih sondaj gemisini uğurladığı anlar kameralara böyle yansımıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fatih sondaj gemisini uğurladığı anlar kameralara böyle yansımıştı.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından, Fatih sondaj gemisinin çalışmalarına ilişkin, "Önce söktük, sonra boğazı aştık, tekrar birleştirdik, kazdık, bulduk" açıklamasını yaptı. Bakan Dönmez'in 'müjdeler olsun' etiketi ile paylaştığı görüntüde ise, Fatih sondaj gemisinin söküm işlemleri ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Karadeniz’e uğurlanması yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeler geliyor, cumartesi günü açıklayacağız
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeler geliyor, cumartesi günü açıklayacağız

"Yeni rezerv miktarını açıklayacağız"

Videoda ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba günkü grup toplantısında "Cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerine görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız" açıklaması da yer aldı.

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