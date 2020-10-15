Enerji Bakanlığı'ndan 'müjdeler olsun' paylaşımı: O haber, o gemi geldi

​Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Fatih Sondaj Gemisi ile ilgili paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin TBMM grup toplantısında, "Fatih sondaj gemimizin keşfettiği 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin haberi milletimizi adeta sevince boğmuştur. Bu gemimizin halen süren sondaj çalışmalarından da yeni müjdeler geliyor. İnşallah cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız" açıklamasında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Twitter hesabından, Fatih sondaj gemisinin fotoğrafını 'müjdelerolsun' etiketi ile paylaştı. Açıklamada, "O haber, o gemi geldi" ifadelerine yer verildi.

O haber, o gemi geldi. 🚢 👍#MüjdelerOlsun pic.twitter.com/vY36YxzJ66 — Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (@TCEnerji) October 15, 2020

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeler geliyor, cumartesi günü açıklayacağız

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OYNAT 01:05 'Cumartesi günü Karadeniz'deki yeni rezerv miktarını açıklayacağız' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İnşallah Cumartesi günü Fatih Sondaj gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerinde görerek yeni rezerv miktarını açıklayacağız' BiP'te paylaş

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OYNAT 01:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akdenizde'de benzer müjdeli haberleri alacağımızı umut ediyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, '(Karadeniz'deki doğal gaz rezervi) Tespit edilen rezervin çok daha büyük bir kaynağın ilk habercisi olduğu yönünde kuvvetli bulgular var, inşallah bu müjdenin devamı gelecek. Önümüzdeki süreçte Akdeniz'de de benzer müjdeli haberler alacağımızı ümit ediyoruz' dedi. BiP'te paylaş

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