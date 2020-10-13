​Oruç Reis göreve döndü: Güzel haberler bekliyoruz​

MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, yaklaşık bir ay süren bakım ve onarım faaliyetlerinin ardından Doğu Akdeniz’deki çalışmalarına yeniden başladı.

Önceki gece ilan edilen NAVTEX ardından dün sabah saatlerinde Antalya Limanı’ndan ayrılan Oruç Reis yardımcı gemiler Ataman ve Cengizhan ile birlikte Meis Adası güneyine açıldı. Türk donanmasının refakatindeki Oruç Reis, Yunanistan ile gerilime konu Demre 2D Proje sahasındaki faaliyetlerine devam edecek. Yayınlanan NAVTEX uyarınca 22 Ekim’e kadar bölgede faaliyet yürütecek olan Oruç Reis’in çalışma süresinin yeni NAVTEX ilanlarıyla uzatılarak projenin tamamlaması amaçlanıyor. Demre proje sahası, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin deniz yetki alanlarının güney batısında bulunuyor ve en güneyden başlatılan çalışmaların, proje dahilinde, ileri aşamada Meis Adası güneyi, Girit ve Rodos adaları doğusuna uzanması planlanıyor.

EKONOMİ Oruç Reis, yeni NAVTEX ilanının ardından Antalya Limanı'ndan ayrıldı

O BÖLGE MÜZAKEREYE KONU DEĞİL

Oruç Reis’in görev yürüttüğü proje sahası, Türkiye’nin BM’ye 2004 yılında bildirdiği kıta sahanlığı içerisinde yer alıyor ve bu yönüyle Yunanistan ile müzakereye konu olan alan dışında tutuluyor. Bölgede sismik araştırma faaliyetleri, 9 Ağustos’ta Türkiye’nin deniz yetki alanlarının güney ucundan başlatılmış ve ardından yayınlanan iki NAVTEX ilanıyla birlikte kuzey istikametine doğru ilerleyen araştırmalar 12 Eylül’e kadar sürdürülmüştü. Yaklaşık 1 ay devam eden çalışmalarda, 3 bin 500 kilometrelik bir alanda iki boyutlu taramalar yapıldı. Oruç Reis’in 3 aylık bir planlamayı kapsayan Demre proje sahasındaki faaliyetleri, bölgede yaklaşık 15 bin kilometrelik bir alanın taranmasını öngörüyor.

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REZERV İHTİMALİ OLAN BÖLGELERE 3 BOYUTLU TARAMA

Oruç Reis gemisinin şu ana kadar güneybatı-kuzeydoğu istikametinde taradığı bölgeler, kuzeye doğru genişletilerek tamamlandıktan sonra güneydoğu-kuzeybatı hatları boyunca 90 derece kesen hatlar üzerinden bölge bir kez daha taranacak ve bölgedeki sismik araştırma faaliyetinin ilk aşaması tamamlanmış olacak. Buradan elde edilen bilgiler ışığında enerji rezervi ihtimali görülen yerlerde 3 boyutlu sismik taramalar gerçekleştirilecek. Enerji rezervinin tespiti halinde de bölgeye sondaj gemileri gönderilecek.

OYNAT 00:56 Antalya'da bakıma alınan Oruç Reis tel örgülerin ardından görüntülendi Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan Oruç Reis gemisi, aylık ikmal ve bakımı için Antalya Limanı'na yanaştı. Tel örgülerin ardından görülen Oruç Reis, büyük ilgi görüyor. BiP'te paylaş

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YUNANİSTAN’IN TANSİYONU YÜKSELDİ

Oruç Reis’in bölgeye gönderilmesi, Türkiye ile Yunanistan arasında tansiyonun yeniden yükseldiği yorumlarını da beraberinde getirdi. Yunan Dışişleri Bakanlığı, “Bu, doğrudan bölgedeki barışı ve güvenliği tehdit eden bir adımdır” açıklamasını yaptı. Türkiye ile Yunanistan arasında, Oruç Reis gemisinin bakım için Antalya Limanı'na demirlemesiyle diplomatik temas başlamış, NATO nezdindeki askeri teknik görüşmelerde olası kaza ihtimallerine karşı güvenlik mekanizması tesis edilmiş, iki ülkenin dışişleri bakanları Çavuşoğlu ve Dendias, uzun aradan sonra bir araya gelmişti.

Yolun açık olsun

Berat Albayrak

Oruç Reis'in bakım çalışmalarının ardından yeniden Akdeniz'e açılmasını bakanlar sosyal medyadan paylaştığı mesajlarla destekledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Akdeniz'e demir almasına ilişkin "Seferin kutlu, yolun açık olsun" dedi. Bakan Albayrak, Twitter hesabından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldığını duyurduğuna ilişkin açıklamasını retweetledi. Albayrak mesajında, "Oruç Reis Akdeniz'de. Seferin kutlu, yolun açık olsun" ifadesini kullandı.

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GÜNDEM Oruç Reis gemisine Doğu Akdeniz'de yeni görev

MÜJDELİ HABERLERİNİ BEKLİYORUZ

Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Oruç Reis’in yolunun açık olmasını diledi. Oktay, sosyal medya hesabından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in Oruç Reis ile ilgili paylaşımını retweet yaptı. Fuat Oktay, paylaşımında, “Oruç Reis, çıktığın bu kutlu seferde yolun açık olsun. Müjdeli haberlerini bekliyoruz.” ifadesini kullandı.

BUGÜNLERE KOLAY GELMEDİK

Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin diplomatik çözüme bağlılığını sürdürdüğünü belirterek, “Yunanistan başta olmak üzere tüm taraflara Türkiye’nin diplomatik çabalarını destekleme çağrısında bulunuyoruz.” ifadesini kullandı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Altun, şunları kaydetti: Bugünlere kolay gelmedik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ‘aşılmaz’ denen engelleri bir bir aştık. Her seferinde ülkemiz, milletimiz kazandı. Durmak yok, yola devam. Oruç Reisimizin yolu açık olsun.

VARSA MUTLAKA BULACAĞIZ

Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin bakım çalışmalarını tamamladığını ve Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldığını bildirdi. Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Oruç Reis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı. Gemimiz, Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı. Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Varsa mutlaka bulacağız" değerlendirmesinde bulundu.

DÜNYA Oruç Reis yeni göreve hazır

TAVİZSİZ SAVUNACAĞIZ

Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter mesajında "Yolun açık olsun Oruç Reis. Akdeniz’den güzel haberler bekliyoruz. Milletimizin hak ve menfaatlerini tavizsiz savunacağız" dedi.