Ekonomi Bakan Dönmezden heyecanlandıran paylaşım Enerji bağımsızlığımızın ateşi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Enerji bağımsızlığımızın ateşi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Twitter hesabından Karadeniz’de keşfedilen 710 milyar metreküplük yerli gazın yakma testinden görüntülerini yayınladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Bakan Dönmezden heyecanlandıran paylaşım: Enerji bağımsızlığımızın ateşi
Karadeniz’de keşfedilen yerli gazın yakma testi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’de keşfedilen 710 milyar metreküplük yerli gazın yakma testinden görüntüleri paylaştı.

"Enerji bağımsızlığımızın ateşi"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından, “Enerji bağımsızlığımızın ateşi” başlığıyla yaptığı paylaşımda, Türkali-10 kuyusunda görev yapan Kanuni Sondaj Gemisi’nde Karadeniz’de keşfedilen 710 milyar metreküplük yerli gazın yakma testinden görüntüleri paylaştı

Türkiye'nin çıkardığı doğal gaz evlere ücretsiz verilecek mi? Bakan Dönmez canlı yayında cevap verdi
EKONOMİ
Türkiye'nin çıkardığı doğal gaz evlere ücretsiz verilecek mi? Bakan Dönmez canlı yayında cevap verdi
11ler belli oldu

11'ler belli oldu

​Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
Enerji bağımsızlığımızın ateşi

'Enerji bağımsızlığımızın ateşi'

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran 'Karadeniz gazı' paylaşımı.
Bakan Soylu Erdoğanın otobüsünden paylaştı: Cenab-ı Allah millet sevgisi verirse bu her şeyin üzerindedir

Bakan Soylu Erdoğan'ın otobüsünden paylaştı: Cenab-ı Allah millet sevgisi verirse bu her şeyin üzerindedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile 'Kumluca' diyaloğunu anlattı.

Son haline çok şaşıracaksınız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı.

Ad-soyadı değişikliği başvurularında rekor kırıldı.

Kırşehir'de feci kaza: İki ölü 12 yaralı var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.