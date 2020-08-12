Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Oruç Reis paylaşımı: Bin 750 kilometre sismik kablo Akdeniz’e indi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter'dan Oruç Reis ve Akdeniz'deki çalışmalar hakkında açıklama yaptı.

Dönmez açıklaması, "Adım adım Akdeniz. Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos'a kadar toplam 1750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer (sismik kablo) Akdeniz’e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun" ifadelerini kullandı.

Adım adım Akdeniz. 🇹🇷



Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 🚢🔎



23 Ağustos’a kadar toplam 1.750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer(sismik kablo) Akdeniz’e indi.



Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun.🇹🇷 pic.twitter.com/Kpp2FP69fN — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) August 12, 2020

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