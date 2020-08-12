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Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmezden Oruç Reis paylaşımı Bin 750 kilometre sismik kablo Akdenize indi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez'den Oruç Reis paylaşımı: Bin 750 kilometre sismik kablo Akdeniz’e indi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Oruç Reis paylaşımı: Bin 750 kilometre sismik kablo Akdeniz’e indi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından Oruç Reis'in paylaşımında bulundu. Dönmez, "Adım adım Akdeniz. Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos'a kadar toplam bin 750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer (sismik kablo) Akdeniz’e indi" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Fatih Dönmez
Bakan Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter'dan Oruç Reis ve Akdeniz'deki çalışmalar hakkında açıklama yaptı.

Dönmez açıklaması, "Adım adım Akdeniz. Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos'a kadar toplam 1750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer (sismik kablo) Akdeniz’e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun" ifadelerini kullandı.


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