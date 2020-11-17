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Ekonomi Bakan Elvan 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Elvan: 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz

Bakan Elvan: 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Tüketim, yatırım ve ihracattaki toparlanma eğiliminin büyümeyi pozitif etkilemesini, 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Salgına yönelik alınan kısıtlayıcı tedbirler ekonomik aktiviteyi olumsuz etkiledi. Salgın kaynaklı dış talepteki daralma, kapıların kapatılması gibi önlemler neticesinde ihracat ve turizm gelirleri olumsuz etkilendi. Bu gelişmeler neticesinde yılın ikinci çeyreğinde ekonomi yüzde 9,9 oranında daraldı" diye konuştu.

Bakan Elvan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Yerli ve uluslararası girişimciler için yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda yapısal reformları hayata geçireceğiz.

Kovid-19'un olumsuz etkilerini gidermek amacıyla 29,4 milyar lira vergi ödemesiyle 40 milyar liralık sosyal güvenlik prim ödemesini erteledik.

Girişim Sermayesi Fonlarına doğrudan kaynak aktarımı ile 2023 sonuna kadar 2 milyar lira tutarında kaynak taahhüdünde bulunmayı hedefliyoruz.

Önümüzdeki dönemde küresel salgının etkilerinin azalacağı ve yeni fırsatların oluştuğu bir toparlanma dönemine gireceğiz."

Lütfi Elvan'dan atanmasına ilişkin ilk açıklama: Bana da sürpriz oldu
OYNAT 00:18
Lütfi Elvan'dan atanmasına ilişkin ilk açıklama: Bana da sürpriz oldu
Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Lütfi Elvan, konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'Görevlendirme bekliyor muydunuz?' sorusuna Bakan Elvan, 'Bana da sürpriz oldu' dedi.


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