Ekonomi Bakan Elvan Kısa vadeli kazanımlar uğruna enflasyon hedefinden kopmayacağız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Elvan: Kısa vadeli kazanımlar uğruna enflasyon hedefinden kopmayacağız

Bursa'da iş dünyası temsilcileri ile buluşan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, enflasyonla mücadelenin tüm politikaların tam ortasında yer aldığını vurgulayarak yine bir başarı hikayesi yazılacağını belirtti. Bakan Elvan kısa vadeli kazanımlar uğruna asla enflasyon hedefinden kopulmayacağının da mesajını verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Elvan: Kısa vadeli kazanımlar uğruna enflasyon hedefinden kopmayacağız
​Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan iş dünyası temsilcileri buluştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bursa iş dünyası ile buluşma programında konuştu.

Bakan Elvan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bundan sonraki süreçte ihtiyaç duyan her kesimin yanında olacağız. Gereken tedbirleri gereken zamanda alacağız, kimsenin şüphesi olmasın.

Enflasyon nitelikli büyümenin önündeki en büyük engeldir. Yüksek enflasyonda, sanayici önünü göremez, uzun vadede yatırım yapmaya cesaret edemez. Enflasyonla mücadele tüm politikalarımızı tam ortasında yer alıyor. Enflasyonda daha önce de yaptığımız gibi yine bir başarı hikayesi yazacağız. Bunu sizinle yapacağız. Sizlerin de sabrınıza ve desteğinize ihtiyacımız var. Kısa vadeli kazanımlar uğruna asla enflasyon hedefimizden kopmayacağız

9,5 milyon vatandaşa 55 milyar TL'lik destek verildi.

Salgının bıraktığı hasarı atlatmak zaman alacak. Üretimde sürdürülebilirliği sağlamak için adımlar attık. Mesleki eğitim merkezlerini gençlerimizi için daha cazip kılacağız.

İş dünyasından 4 beklentim var diyen Elvan beklentileri şu şekilde sıraladı:

1-Yüksek katma değer üreten dijitalleşmeyi teşvik eden rekabet gücünü artıracak yatırımlara öncelik verme.

2- Öz kaynak dengesini daha dikkatli ayarlayın.

Ödeyebileceğiniz kadar borç alın, büyük yüklerin altına girmeyin.

3- İstihdam ve teknoloji dengesini çok iyi kurmaya özen gösterin.

4- Sanayinin yesil dönüşümü konusunu mutlaka ele alalım.

Ülkemizi, salgın sonrası döneme hazırlamak için çalışıyoruz. Şeffaflık ve öngörülebilirliği artırıp yatırım kararlarınıza hız kazandırmak istiyoruz. Her türlü fikir ve önerilerinize açığız.

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