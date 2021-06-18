Milli savaş uçağı için kritik adım: Avrupa’nın ikinci büyük tesisi olacak

TUSAŞ bünyesinde hava araçlarının rüzgâr tüneli testlerinin yerli ve milli imkânlarla gerçekleştirilmesine yönelik olarak Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın 2’inci büyük ses altı rüzgar tüneli tesisinin inşaatı devam ediyor. Rüzgâr tünelinin başta Milli Muharip Uçak olmak üzere özgün, sabit kanat ve döner kanat hava araçlarının geliştirilmesinde ve kritik sektörlerde kullanılması amaçlanıyor.

TASARIM VE TEST VERİLERİ ÜLKEDE KALACAK

Tesiste, TUSAŞ’ın geliştirdiği özgün hava araçları başta olmak üzere savunma sanayii ve diğer sektörlerde geliştirilen ürünlerin testleri gerçekleştirilecek, tasarım ve test verilerinin ülkemizde kalması sağlanacak.

TUSAŞ Avrupa’nın 2’nci büyük ses altı rüzgar tüneli tesisinin yapımına başladı

OYNAT 04:28 Milli savaş uçağında heyecanlandıran 3D detayı! F-35 savaş uçağı programındaki ortaklığı ABD tarafından askıya alınan Türkiye, Milli Muharip Uçak projesindeki çalışmalarına hız verdi. Tasarım çalışmalarına başlanan uçağın motoruna ilişkin dikkat çeken adım ise geçtiğimiz günlerde atıldı. Savunmadaki Türkler programı bu hafta milli muharip uçakta ortaya çıkan heyecanlandıran gelişmeyi gündemine aldı. BiP'te paylaş

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UÇAKLARIN İNİŞ KALKIŞ TESTLERİ BU TÜNELDE YAPILACAK

Tünelde büyük, küçük ve açık olmak üzere üç farklı test kesiti olacak ve tünel ölçme-değerlendirme için ileri teknoloji ekipmanlar ile donatılacak. Entegre hareketli yer bant sistemi ile hava araçları için iniş kalkış testleri Türkiye’de sadece bu tünelde yapılabilecek.

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Kazanılacak olan bu test kabiliyetleri yanı sıra test edilecek modellerin üretimi, bütünlenmesi, enstrümantasyonu da bu tesiste gerçekleştiriebilecek ve ürün geliştirme sürecine önemli katkılar sağlanacak.

TÜRKİYE'NİN BU ALANDAKİ TEK TESİSİ

Rüzgar tüneli inşaatı ile ilgili konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, “Avrupa’nın en büyük 2’inci ses altı rüzgar tüneli tesisini yapıyoruz. Ülkemizin beka projesi MMU için parmakla gösterilen bir seviyeye ulaşıyoruz. Tesisimiz, aeroakustik test yapmaya olanak sağlayacak kabiliyeti ile Türkiye’nin bu alandaki tek tesisi olacak.”

OYNAT 04:23 Türkiye'ye savunmada boyut atlatacak proje: F-16'dan atılan füzeyi SİHA yönlendirebilecek Havada, karada ve denizde ortaya çıkarılan savunma ürünlerine yönelik dikkat çeken bir hamle geldi. Yerli silah, araç ve sistemlerin operasyon anında bir birine bağlanarak sahadaki etkinliğinin ciddi anlamda arttırılması hedefleniyor. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine savunma alanında heyecana da yol açan 'Akıllı Silah Ağı' projesini gündemine aldı..

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OYNAT 00:50 Kamikaze drone 'Alpagu' hedefi tam isabetle vurdu Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, kamikaze drone ALPAGU'nun test atışlarının yer aldığı bir video paylaştı. Demir paylaşımında, 'Kendisi hafif etkisi ağır #ALPAGU'dan tam isabet! STM'nin milli mühendislik kabiliyetiyle geliştirdiği tek er tarafından gece-gündüz etkin operasyon yapabilen Sabit Kanatlı Akıllı Vurucu İHA Sistemi ALPAGU mühimmatlı test atışını başarıyla gerçekleştirdi. Durmak Yok Yola Devam!' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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