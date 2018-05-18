Ramazanözel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE00:00:00
Seçimözel sayfaCUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİGENEL SEÇİM 2018
EkonomiBakan Fakıbaba Eşim 29 liraya et alıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarım Bakanı Fakıbaba: Eşim kırmızı eti 29 TL’den alıyor

Bakan Fakıbaba: Eşim 29 liraya et alıyor

Ucuz et satışıyla piyasayı regüle ettiklerini belirten Tarım Bakanı Fakıbaba, “Pahalı satanlar, bu fiyata ayak uydurmalı. Eşim 29-31 liradan kırmızı et alıyor, 70 liraya alıyorsan o senin problemin” dedi.

Diğer
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, ramazan fırsatçılarına karşı 3 markette ucuz et satışıyla piyasayı regüle ettiklerini belirterek, “Benim eşim 29-31 liradan kırmızı et alıyor, 70 liraya et alıyorsan o senin problemin” dedi. Ramazan öncesi et fiyatlarını frenlemek için ucuz et satan market sayısı artırıldı. Et ve Süt Kurumu’nun sağladığı ürünle kilogramı 31 liradan kuşbaşı, kilogramı 29 liradan kıyma satan A101 ve BİM’e, Migros da eklendi. BİM ve A101, kasım ayından bu yana yaklaşık 45 bin ton piyasaya göre daha düşük fiyattan et sattı.

"EŞİM 29 LİRAYA ET ALIYOR"

TBMM’de, bir grup gazeteciyle yaptığı sohbette et fiyatlarıne değinen Fakıbaba, “Dar gelirli kardeşlerime ramazanda yarım kilo eti 14.5 liraya satıyorum. Daha ne yapayım?” dedi. Habertürk'ün haberine göre, 3 zincir market dışında kalan market ve kasaplarda satılan kırmızı et fiyatlarının yüksekliğinin hatırlatılması üzerine Fakıbaba, “Pahalı satanlar da ister istemez bu fiyata ayak uydurmak zorunda. Eşim 29-31 liradan kırmızı et alıyor” diye konuştu. Fakıbaba, kırmızı et üreticisine mayıs ayında süt, besi, damızlık, koyun ve keçi için toplam 850 milyon lira destek ödemesi yapılacak” dedi.

‘1 KG SÜTÜ 1.3 KG YEME EŞİTLEDİK’

Kurdaki artış, ithal edilen kesif yem fiyatlarını yükseltti. Üreticiye verdikleri destekleri artırdıklarını kaydeden Fakıbaba, şunları söyledi: “Bir mekanizma kurduk, parametresi yem fiyatları. Parite şöyle: 1 kg süt eşittir 1.3 kg yem. Buna göre fiyat ayarladık. Örgütlü olduğu zaman süte desteği 7’den 12 kuruşa, soğuk süte desteği 6’dan 10 kuruşa, sıcak süte desteği 3’ten 5 kuruşa yükselttik. Yarın süt fiyatı 1.53’ten 1.70’e çıkarsa bunları hemen düşürürüz.”

Gaziantep’te Genç Çiftçi Projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe de katılan Fakıbaba, “Geldiğim günden beri söylüyorum, bu ülke et ithal eden değil et ihraç eden bir ülke haline gelecek. Çünkü bir ülke kendi gıdasını üretemiyorsa tam bağımsız olamaz” dedi.

Ramazan öncesi ette indirim
EKONOMİ
Ramazan öncesi ette indirim

Bakan Fakıbaba'dan fındıklı baklava önerisi
EKONOMİ
Bakan Fakıbaba'dan fındıklı baklava önerisi

Ormanda kayboldu: 12 saat sonra bu halde bulundu
Gündem

Ormanda kayboldu: 12 saat sonra bu halde bulundu

Antalya'da Olimpos turizm merkezinde oynarken köpeğinin peşine takılıp ormanda kaybolan 2,5 yaşındaki Şems Ateş Uygur, 12 saat sonra içi su dolu sulama havuzunu kapatan brandanın üzerinde uyurken bulundu. Çocuğunu bulan ekiplere teşekkür eden baba Hakan Uygur, "Olayın şokunu henüz üzerimden atabilmiş değilim. Bütün ekipler aramak için seferber oldu. Allah hepsinden razı olsun. Çok stresli bir geceydi. Çocuğum sağ salim bulunduğu için çok mutluyum" dedi.
A Milli Takımımızın kadrosu açıklandı
Spor

A Milli Takımımızın kadrosu açıklandı

A Milli Takımızın İran, Tunus ve Rusya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Rumen teknik adam Mircea Lucescu aday kadroda sürpriz isimlere yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Bizler ülkemizde seçilme yaşını 18'e indirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.
TIR'larla taşınıyor: 20 gün sürecek
Gündem

TIR'larla taşınıyor: 20 gün sürecek

İstanbul'da kapatılan bir fabrikaya ait 6 maya kazanı deniz yoluyla getirildiği İnebolu Limanı'ndan TIR'lara yüklenerek Ankara'ya taşınıyor. Dev kazanları taşıyan TIR'ların güzergahındaki köy yolunda geçit vermeyen bir evin çatısı kesilerek düzenlendi. Zorlu yolculuğun 20 gün sürmesi planlanıyor.
Amasya'da bir deprem daha oldu
Gündem

Amasya'da bir deprem daha oldu

Amasya'da deprem meydana geldi. Merkez üssü Merzifon ilçesi olan depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı. Merzifon saat 07.35'te de 4,1 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.