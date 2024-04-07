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Ekonomi

Bakan Göktaş: 8 bin sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık bünyesinde görev yapacak 8 bin sözleşmeli personel alım sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız bünyesinde görev yapacak 8 bin sözleşmeli personel alım sonuçlarını söz verdiğimiz gibi bayramdan önce açıkladık. Sonuçlara Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı üzerinden ulaşabilirsiniz." dedi.

17:01 - 7/04/2024 Pazar
DHA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık bünyesinde görev yapacak 8 bin sözleşmeli personel alım sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Bakanlığımız bünyesinde görev yapacak 8 bin sözleşmeli personel alım sonuçlarını söz verdiğimiz gibi bayramdan önce açıkladık. Sonuçlara Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı üzerinden ulaşabilirsiniz. Yeni çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde muvaffakiyetler diliyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda 'Güçlü Birey, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' anlayışıyla hep birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Büyük ailemize hoş geldiniz"
dedi.


#Mahinur Özdemir Göktaş
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
#personel alım sonuçları
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