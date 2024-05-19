Bakan Göktaş duyurdu: Milyonlarca liralık ödeme hesaplarda

''Politikalarımızın güçlü bir uygulaması olan Aile Sosyal Destek programımızla ihtiyaçları sahada tespit ediyoruz. Bu kapsamda 7,4 milyon haneye ulaştık'' diyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ''Ayrıca aile içi iletişimi geliştirmek amacıyla Aile Eğitim Programı ile 4,2 milyon kişiye, Evlilik Öncesi Eğitim Programı sayesinde ise 1,8 milyon gencimize eğitim verdik" dedi.