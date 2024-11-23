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Bakan Işıkhan açıkladı: Aday Havuz Sistemi'nde en çok aranan meslekler belli oldu

Bakan Işıkhan açıkladı: Aday Havuz Sistemi'nde en çok aranan meslekler belli oldu

Halil Akkoç
12:1123/11/2024, Cumartesi
G: 23/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Bakan Işıkhan açıkladı: "Aday Havuz Sistemi" ile işverenler 2 ayda 50 bin işçiye ulaştı.
Bakan Işıkhan açıkladı: "Aday Havuz Sistemi" ile işverenler 2 ayda 50 bin işçiye ulaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aday Havuz Sistemi sayesinde işverenler ile İŞKUR'a kayıtlı iş arayanların buluşturulduğunu açıkladı. Işıkhan paylaştığı grafikte, Aday Havuz Sistemi'nde en çok aranan meslekleri da duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Aday Havuz Sistemimiz sayesinde işverenler ile İŞKUR’a kayıtlı iş arayan vatandaşlarımızı buluşturuyoruz.
23 Eylül’den bugüne; 50 bine yakın iş arayan vatandaşımıza işverenler tarafından ulaşıldı. Sistem üzerinden 34 bin 736 sorgulama yapıldı.
" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, "Yenilikçi uygulamalarla iş gücü piyasasını daha verimli hale getirmeye ve istihdamımızı güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

En çok aranan meslekler

Işıkhan'ın paylaştığı grafikte, Aday Havuz Sistemi'nde en çok aranan meslekler, "makine mühendisi, büro memuru, ambar/depo görevlisi, sekreter, güvenlik görevlisi, forklift operatörü,
muhasebeci ve kasiyer" olarak sıralanıyor.

#İŞKUR
#Vedat Işıkhan
#İstihdam

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