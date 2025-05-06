Bakan Işıkhan: Astım ilaçlarının 267'si geri ödeme listesinde

"Astım hastalığıyla mücadele eden vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla muayene, tahlil ve tetkik bedellerini SUT kapsamında karşılıyoruz. Geri ödeme listemizde yer alan 267 ilaçla hastalarımıza destek oluyoruz"