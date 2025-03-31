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Bakan Işıkhan: 1,8 milyar lira işçi alacağının ödenmesini sağladık

Bakan Işıkhan: 1,8 milyar lira işçi alacağının ödenmesini sağladık

11:5031/03/2025, Pazartesi
AA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024'te yapılan teftiş ve denetimlerde, 12 binden fazla iş yerinde 2 milyon çalışana ulaştıklarını, 1,8 milyar lira işçi ve 710 milyon lira kamu alacağının ödenmesini sağladıklarını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş yerlerindeki teftiş ve denetim verilerini açıkladı.


Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İş yerlerinde teftiş ve denetim görevlerimizi hassasiyetle yürütüyoruz. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından 2024 yılında 900 iş müfettişiyle teftiş faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. 12 binden fazla iş yerinde 2 milyon çalışana ulaştık. 1,8 milyar lira işçi alacağının ve 710 milyon lira kamu alacağının ödenmesini sağladık. Mevzuata aykırılıkları gidermeyen iş yerlerine 920 milyon lira idari para cezası uyguladık. Çalışanlara yönelik hayati tehlike içeren durumları önlemek için 179 iş yerinde işin durdurulması kararını verdik"



#Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#Vedat Işıkhan

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