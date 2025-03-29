Bayram öncesi alışveriş patlaması: Kargo hareketliliği arttı

"Bu süreçte özel tedbirler alıyorlar, vardiya sistemlerini artırıyorlar, personel sayısını ve vardiyalarını ona göre düzenliyorlar. Tatil günleri de ikmal ve tedarik yaptırabiliyorlar. Özellikle yoğun beklenen dönemlerde, hipermarket gruplarında ya da bazı kargo gruplarında hafta sonları, özellikle tatil günleri, pazar günleri pek fazla teslimat tercih edilmez. Ama şu anda o yoğunluğu yönetecek şekilde mutlaka her firma kendi bünyesinde tedbirler alıyor."