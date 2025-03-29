Kızılay'dan Ramazan kampanyası için teşekkür mesajı

Bağışçılar sayesinde binlerce ailenin Ramazan ayını daha huzurlu geçirdiğini kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Ramazan Kampanyamıza Göstermiş Olduğunuz İlgiye Teşekkür Ederiz!

Değerli Bağışçılarımız,

Ramazan ayı boyunca gerçekleştirdiğimiz kampanyaya gösterdiğiniz yoğun ilgi ve desteğiniz için içtenlikle teşekkür ederiz. Sizin katkılarınız sayesinde, bu özel ayı daha anlamlı kılmayı başardık.

Kampanyamız boyunca sağladığınız destekler, ihtiyaç sahiplerine umut oldu. Bu süreçte gösterdiğiniz duyarlılık, bizlere güç verdi.

Hep birlikte güzel işler başardık ve bu başarıda emeği geçen herkese minnettarız. Kampanyamıza gösterdiğiniz ilgi, gelecekteki projelerimize de ilham kaynağı olacaktır.