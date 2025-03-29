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Kızılay'dan Ramazan kampanyası için teşekkür mesajı

Kızılay'dan Ramazan kampanyası için teşekkür mesajı

11:3129/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Kızılay, Ramazan ayı boyunca yürüttüğü yardım kampanyasına gösterilen yoğun ilgi ve destekten dolayı bağışçılara teşekkür etti. Yapılan açıklamada, kampanya süresince ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan yardımların büyük bir dayanışma örneği olduğu vurgulandı.

Bağışçılar sayesinde binlerce ailenin Ramazan ayını daha huzurlu geçirdiğini kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Ramazan Kampanyamıza Göstermiş Olduğunuz İlgiye Teşekkür Ederiz!

Değerli Bağışçılarımız,

Ramazan ayı boyunca gerçekleştirdiğimiz kampanyaya gösterdiğiniz yoğun ilgi ve desteğiniz için içtenlikle teşekkür ederiz. Sizin katkılarınız sayesinde, bu özel ayı daha anlamlı kılmayı başardık.

Kampanyamız boyunca sağladığınız destekler, ihtiyaç sahiplerine umut oldu. Bu süreçte gösterdiğiniz duyarlılık, bizlere güç verdi.

Hep birlikte güzel işler başardık ve bu başarıda emeği geçen herkese minnettarız. Kampanyamıza gösterdiğiniz ilgi, gelecekteki projelerimize de ilham kaynağı olacaktır.

Tekrar teşekkür eder, her zaman yanımızda olduğunuz için büyük bir mutluluk duyduğumuzu belirtmek isteriz.

#Kızılay
#Ramazan
#İnsani Yardım
#İhtiyaç Sahibi

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