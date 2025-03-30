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1 milyon TL altı araç kalmadı: İşte Türkiye’deki en ucuz 10 otomobil modeli

1 milyon TL altı araç kalmadı: İşte Türkiye’deki en ucuz 10 otomobil modeli

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
12:5330/03/2025, الأحد
Yeni Şafak
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Döviz kurundaki dalgalanmalar, özellikle otomotiv sektöründe fiyat artışlarına yol açarken, yeni yıl itibarıyla sektör üzerindeki etkisini hissettirmeye devam ediyor. Mart 2025 itibarıyla, sıfır araç almak isteyenler için ülkemizde satılan en uygun fiyatlı otomobilleri derledik.

Döviz kurundaki dalgalanmalar, özellikle otomotiv sektöründe yüksek fiyatları beraberinde getirirken, yeni yıl itibarıyla sektör üzerindeki etkisini sürdürüyor.


Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, geçen ay otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 14,4 düşerek 90 bin 730 adede geriledi.

Otomobil satışları, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 azalarak 76 bin 21 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 38 daralma ile 14 bin 709 adet olarak kaydedildi.


1 milyon TL altı otomobil kalmadı


Bu yılın başlarında sıfır otomobillere gelen zamlar nedeniyle, ülkemizde 900 bin TL altında otomobil kalmamıştı. Mart ayında fiyat listeleri güncellendi ve artık 1 milyonun altında hiçbir araç yok.


Bu haberimizde, mart ayı güncel fiyatlarına göre en uygun fiyatlı 10 otomobile yakından bakıyoruz.


Fiat Egea sedan
- 1 milyon 004 bin 900 TL

Hyundaı i10
- 1 milyon 060 bin 500 TL

Kıa Pıcanto
- 1 milyon 087 bin TL

Renault Talıant
- 1 milyon 103 bin TL

Fıat Egea Cross
- 1 milyon 119 bin 900 TL

Hyundaı i20
- 1 milyon 132 bin 500 TL

Dacıa Sandero Stepway
- 1 milyon 230 bin TL

Hyundaı Bayon
- 1 milyon 244 bin 500 TL

Opel Corsa
- 1 milyon 256 bin 900 TL

Suzukı Swıft
- 1 milyon 359 bin TL

#Otomobil
#ekonomi
#Egea
#Hyundai
#Renault
#Opel

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