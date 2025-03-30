1 milyon TL altı araç kalmadı: İşte Türkiye’deki en ucuz 10 otomobil modeli

Döviz kurundaki dalgalanmalar, özellikle otomotiv sektöründe fiyat artışlarına yol açarken, yeni yıl itibarıyla sektör üzerindeki etkisini hissettirmeye devam ediyor. Mart 2025 itibarıyla, sıfır araç almak isteyenler için ülkemizde satılan en uygun fiyatlı otomobilleri derledik.
Döviz kurundaki dalgalanmalar, özellikle otomotiv sektöründe yüksek fiyatları beraberinde getirirken, yeni yıl itibarıyla sektör üzerindeki etkisini sürdürüyor.
Otomobil satışları, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 azalarak 76 bin 21 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 38 daralma ile 14 bin 709 adet olarak kaydedildi.
1 milyon TL altı otomobil kalmadı
Bu yılın başlarında sıfır otomobillere gelen zamlar nedeniyle, ülkemizde 900 bin TL altında otomobil kalmamıştı. Mart ayında fiyat listeleri güncellendi ve artık 1 milyonun altında hiçbir araç yok.
Bu haberimizde, mart ayı güncel fiyatlarına göre en uygun fiyatlı 10 otomobile yakından bakıyoruz.