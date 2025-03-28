Türkiye'nin petrol üssünde 99 kuyuda üretim: Gabar büyüyerek devam edecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi ve çok kısa bir süre içinde burada bugün itibariyle 80 bin varili aşan bir günlük üretime çok şükür erişmiş durumdayız. 99 kuyuda bu üretim rakamını yakaladık. Gabar Türkiye'nin petrol üssü oldu. Daha da büyüyerek inşallah devam edecek” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi ziyaret için üniversitelerin mühendislik fakültelerinde okuyan öğrencilerle birlikte Şırnak'a geldi. Bakan Bayraktar'a ziyaretlerinde Vali Birol Ekici ve AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar da eşlik etti. Bakan Bayraktar ve beraberindekiler, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Arama Daire Başkanı Bülent Sadioğlu'nun isminin verildiği petrol kuyusuna geldi, Koca Yusuf' adlı sondaj kulesinde yetkililerden bilgi aldı.
‘YERLİLEŞME HEDEFLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK'
‘ÇOK KALİTELİ BİR PETROL ÜRETİYORUZ'
‘GABAR, TÜRKİYE'NİN PETROL ÜSSÜ OLDU'
Ziyaretin ardında Bakan Bayraktar ve beraberindeki Esma Çevik Petrol Sahası'nda çalışanlarla birlikte iftar yaptı.