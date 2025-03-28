Türkiye'nin petrol üssünde 99 kuyuda üretim: Gabar büyüyerek devam edecek

Aynı zamanda bu kadar miktarda ithal edeceğimiz petrolden de bizi kurtarmış oluyor. O yüzden ekonomik anlamda çok önemli bir proje. Onun ötesinde sosyal anlamda çok önemli bir proje. Malumunuz bu coğrafya geçmişte hep terörle anılıyordu. Şimdi artık bir terörsüz Türkiye hedefiyle yola yürüyoruz ve terörden bu bölgeyi kurtardıkça da buradaki çalışmalarımız hızlandı ve neticelerini almaya başladık. Bu 80 bin varilleri daha da büyüteceğiz. Bu sahaları geliştirmeye devam ediyoruz. İçinde bulunduğumuz saha yine bir çalışma arkadaşımızın adını verdiğimiz ve geçtiğimiz yıl Hakkari'de vefat eden Bülent Sadioğlu kardeşimizin anısını yaşatmak üzere adını verdiğimiz bu sahada şimdi üretime başladık. Bir diğer saha yine bir çalışanımız Mehmet İrfan Güler kardeşimizin adını verdiğimiz saha. Oralarda da üretimimiz var. İnşallah oralarda da potansiyelin yüksek olduğuna inanıyoruz. Yeni keşiflerle yoğun bir çaba var. Yüzlerce kilometre yol yaptık. Sismik çalışmalarımız devam ediyor. Gabar Türkiye'nin petrol üssü oldu. Daha da büyüyerek inşallah devam edecek. Dağlarda 3 bin 200 çalışanımız var. Onlarla beraber iftar yapmaya geldik. Aynı zamanda üniversitelerde okuyan genç kardeşlerimizi buraya getirdik. Bütün çalışan kardeşlerimizin, milletimizin Ramazan Bayramını da tebrik ediyorum”