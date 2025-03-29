Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Uzmanı açıkladı, bayramda kaç ton baklava tüketilecek?

Ramazan Bayramı öncesi bayram tatlıları tezgahlarda yerini alırken, çoğu sektörde başlayan bayram hareketliliği baklavacılarda da başladı. Bayram tatlıları tezgahlarda yerini alırken, talebe yetişmeye çalışan imalathaneler bu bayram için tam kapasite mesai yapıyor; bayram süresince Türkiye genelinde günlük bin 750 ton tüketim öngörülüyor. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım "Bayramlarda merdiven altı imalat biraz artar. Piyasada 150-200 TL'ye baklava satıldığını duyuyoruz. 150-200 TL'ye baklava olmaz, tüketicilerimiz bu ucuz baklavalara rağbet etmesin" dedi.
Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi gıda, giyim başta olmak üzere çoğu sektör hareketlenirken bu, bayramın vazgeçilmezi olarak bilinen tatlıcılara da yansıdı.
Ramazanda diğer aylara oranla yükselen yoğunluk, bayramla birlikte daha da artmış durumda. Bayram telaşına giren baklavacılar, mağaza satışlarının yanı sıra online siparişlere yetişmek için çaba gösteriyor.
"Sağlık her şeyden mühim, mor baklavanın bilinen yerlerden alınması önemli"
Sürece ilişkin bilgi veren Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, ramazanın baklavacılar için bereket ayı olduğunu belirterek, bu ramazanın geçen yıla göre biraz daha durgun geçtiğini söyledi.
Yıldırım, her sene olduğu gibi ramazan ayındaki hareketliliğin stabil şekilde devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:
Tüketicilerin bu bayram yine en fazla klasik fıstıklı ve cevizli baklava tercih ettiğine değinen Yıldırım, soğuk baklava ve midye baklavanın da klasikler arasında yerini aldığını söyledi.
"Bu bayram ortalama 500 TL'den 1400 TL'ye kadar baklava var"
Yıldırım, bayram yoğunluğu arasında tüketicilere şu uyarılarda bulundu:
Bazı kötü niyetli satıcıların baklavanın içine ay çekirdeği, bezelye, yer fıstığı gibi ürünleri gıda boyasıyla karıştırdığına dikkati çeken Yıldırım, özellikle bayram gibi yoğun dönemlerde bu durumda artış yaşandığını söyledi.