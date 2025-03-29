Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Uzmanı açıkladı, bayramda kaç ton baklava tüketilecek?

"Sektörümüzde bayram hazırlıkları devam ediyor. Türkiye genelinde bayram süresince günlük 1750 ton tüketim bekliyoruz, bunun yaklaşık üçte biri İstanbul'da olacaktır. İhracatımızda günden güne gelişme var çünkü artık sektör baklavayı yurt dışına ihracat yapmanın çeşitli yollarını buluyor. Şu an da donuk ihracat yapılıyor, şerbetsiz, paket halinde ihracat yapılabiliyor. Bu çeşitlemelerle dışarıya baklava daha fazla satılır hale geldi. Son 3-4 seneden beri Japonya'ya baklava ihracatında önemli artış var, Uzakdoğuluları pek tatlı sevmeyen millet olarak biliriz ama Japonya Türk baklavasını sevmeye başladı."