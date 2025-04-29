Bakan Işıkhan: 149 belediye borcunu yapılandırma için başvuru yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.





1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü





Yaklaşan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin değerlendirmeleri sorulan Bakan Işıkhan "İş haklarının savunulduğu çalışma hayatındaki sorunları dile getirildiği emeğin değerinin ön plana çıkartıldığı özel bir gündür. 1 Mayıs aslında küresel bir farkındalık günü olarak değerlendirilebilir, işçilerin hak arayışlarının sembolleştirildiği bir tarih. Çalışma barışı sosyal adaletin teminatıdır. 1 Mayıs'ı emekçiyi yücelten adımlarla bugünü emekçilerimizle birlikte geçireceğiz." dedi.





Bazı marjinal odakların bu günü provoke etmeye çalıştığını belirten Işıkhan, "Her zaman milletimizin sağduyusu galip gelmiştir." diye konuştu.





Kamu işçisinin zam pazarlığı süreci





Kamu işçilerinin zam pazarlığı süreci, sendika ve konfederasyonların ücretler ile özlük haklarında iyileştirme talepleriyle ilgili de konuşan Bakan Işıkhan şunları söyledi:





"Emekçilerin sesi, demokratik toplumun temel özelliği. Sendikalarımızın ve konfederasyonumuzun yapısal sorunlar noktasında getirdikleri her talep bizim için çok kıymetlidir. Kamuda sendikalaşma oranı 2002'de yüzde 50'ydi bugün yüzde 75,2'ye ulaşmış durumda.





İşçi sendikalaşma oranı 2013'te yüzde 9,21 iken bugün işçilerin yüzde 14,97'si sendika üyesi. Asgari ücrete kadar olan gelirlerin vergi dışı bırakılması gibi devrim niteliğindeki uygulamaları hayata geçirdik. İstihdamı koruyan, çalışanı mağdur etmeyen denge gerekli."





Işıkhan, toplu iş sözleşmeleriyle ilgili bakanlık olarak hem işçi hem işveren sendikaları arasında koordinatörlük görevi yaptıklarını belirtti.





Bakan Işıkhan, "Toplu iş sözleşmelerinde hassas bir denge yürümeli. Mayıs ayında tekrar taraflar bir araya gelmekte. Kısa sürede sonuçlanmayı ümit ediyoruz." diye konuştu.





"İşsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesinde"





Türkiye'de işsizlik oranı mart ayında, bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 7,9 oldu.





Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı mart ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi azalarak 2 milyon 807 bin kişi oldu.





İşsizlik rakamlarını değerlendiren Bakan Işıkhan, "İşsizlik oranımız son 25 yılın en düşük seviyesinde. İstihdam ve üretimdeki kişi sayısı artmaya devam ediyor. İş gücüne katılma oranı yüzde 53,4 olarak yayımlandı." diye konuştu.





Suriyelilerin dönüşü iş gücünü etkiler mi?





Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerinin çalışma hayatına etkisiyle ilgili de konuşan Bakan Işıkhan "7-15 Nisan sürecini tamamladık anket uygulamasını gerçekleştirdik. Bittiğinde sonuçları paylaşacağız. Geçen yıl 425 bine yakın çalışma izni verdik bunların 227 bini Suriyeli kardeşlerimizden oluşuyor." ifadelerini kullandı.





Belediyelerin SGK borcu





Belediyelerin SGK borçları konusunda, borcu olan belediyelerin borçlarını ödemesini talep ettiklerini belirten Işıkhan, "Ödemedikleri her gün yasal faiz işlemekte. 149 belediye 30 milyar liralık prim borcunu yapılandırmak üzere SGK'ya başvurdu. 28,2 milyar lira ödenmeyen prim borcu tahsilatı gerçekleştirildik. Nisan ayında 3 milyar lira tahsilat gerçekleştirdik." diye konuştu.











