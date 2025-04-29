Bayramda elektrikli yolculuklara yoğun ilgi: EN YAKIT sürücülerin yol arkadaşı oldu

“Bayram, EN YAKIT için hem verimli geçti hem de önemli oranda yeni müşteri kazanımıyla sonuçlandı. Bayram ve takip eden süreç boyunca günlük kWh satışımız yüzde 110 artarak yeni bir rekora ulaştı. Kayıtlı araç sayısının yüzde 8’i kadar yeni kullanıcı kazandık. En çok yeni kullanıcı kazandığımız şehirler İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu. Bayram yoğunluğunu, kullanıcılarımıza her anlamda destek vererek ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak sorunsuz bir şekilde yönettik”