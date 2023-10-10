Bakan Işıkhan duyurdu: Emeklilere destek ödemesi yarın Meclis'e sunulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, emeklilerle ilgili alınan kararı duyurdu. Yaklaşık 12 milyon emekliyi işaret eden Erdoğan, "Emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeme yapma kararı aldık." dedi. Söz konusu ödeme, kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak. Erdoğan emekli maaşı için ise "Yılbaşında emeklilerin durumunu tekrar gözden geçireceğiz." ifadelerini kullandı.