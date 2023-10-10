Bakan Işıkhan duyurdu: Emeklilere destek ödemesi yarın Meclis'e sunulacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere destek ödemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
TRT Haber'de katıldığı programda konuşan Bakan Işıkhan, 5 bin liralık destek ödemeleri konusunda teknik çalışmaların tamamlandığını söyledi.
5 bin liralık ödemenin çalışmayan emekliler için geçerli olacağının altını çizen Işıkhan, kanun teklifinin de yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacağını açıkladı.
Bakan Işıkhan, söz konusu ödemelerin kasım ayının ilk çeyreğinde hesaplara yatırılacağını da söyledi.