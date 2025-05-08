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Bakan Işıkhan duyurdu: İŞKUR 4 ayda 437 bini aşkın kişiye iş imkanı sundu

Bakan Işıkhan duyurdu: İŞKUR 4 ayda 437 bini aşkın kişiye iş imkanı sundu

11:098/05/2025, Perşembe
AA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) yılın ilk 4 ayında 437 bin 291 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettiğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İŞKUR aracılığıyla hayata geçirilen uygulamaların olumlu etkisini istihdamda görmeye devam etiklerini belirtti.

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Ocak-nisan aylarında toplam 437 bin 291 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 1 milyonun üzerinde bireysel görüşme ve 255 bin 891 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 743 bin 951 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Çalışma hayatında yaşanan değişimleri değerlendirerek, ülkemizin ihtiyaçlarına uygun programlarımızı ve politikalarımızı gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz"


#İŞKUR
#personel alımı
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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