Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden: Tanesi küçük etkisi büyük, 20 liradan satış beklentisi var

"Fiyat 20 lira olmalı"





Geçen seneye oranla rekolte azaldığı için bu sene buğday fiyatlarının 20 lira olması gerektiğini belirten Doğan, "Çiftçimiz 1 dönüme 300 kilogram verim alabilirse maliyetini ancak kurtaracak. Eğer 300 kilogramın üzerinde verim alırsa para kazanacak. Fakat şu anda 300 kilogramın üzerinde verim çok mümkün gözükmüyor. Geçen yıl buğday fiyatları ton başına 8 bin 250 lira açıklandı ve bin 750 lira destek vardı. Bu sene o destekler kalktı ve dekar başına 634 lira mazot ve gübre desteği açıklandı. Bu fiyatlar geçen senenin çok altında. 20 liranın altında fiyat çiftçiyi kurtarmaz" diye konuştu.