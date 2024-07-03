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Ekonomi

Bakan Işıkhan: Kalıcı refah artışını sağlamak için gereken adımları atıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışanlarımız ve emeklilerimizin üzerindeki yükü azaltmak ve kalıcı refah artışını sağlamak için gereken adımları atıyoruz" dedi.

Seren Som
13:13 - 3/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜİK'in 2024'ün ilk 6 ayının enflasyon oranlarını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, açıklamasında toplumun her kesiminin kalıcı refahını arttırmak için gereken adımları attıklarını vurguladı.


Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

  • "Çalışanlarımız ve emeklilerimiz başta olmak üzere milletimizin her kesiminin üzerindeki yükü azaltmak ve kalıcı refah artışını sağlamak için gereken adımları atıyoruz. Tarihi yüksek seviyelere ulaşan istihdam verilerimizin korunması, enflasyon ile kararlı mücadele ve finansal istikrarı sağlamak önceliğimiz olmayı sürdürecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın mimarlığını yaptığı Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda OVP ve 12. Kalkınma Planı hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz."

Haziran ayı enflasyon oranı belli oluyor! 6 aylık orana göre memur, SGK ve Bağkur emeklisi maaş hesaplaması

6 aylık enflasyon oranları açıklandı emekli ve memurların maaş artışı ne kadar olacak? Emekli zammı ile memur zammı üzerinde belirleyici olan enflasyon rakamları belli oluyor. Memur maaş zammına ilişkin kritik veri bugün açıklandı. Mayıs ayı enflasyon verisinin TÜİK tarafından açıklanması ile birlikte memur 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıkmıştı. 5 aylık enflasyon farkı 22,72 olarak hesaplanmıştı. Memurlar yılın ikinci 6 aylık periyodunda % 10 toplu sözleşme zammı ile birlikte enflasyon farkı zammı da belli oldu. Haziran enflasyonu sonrası bu oran yeniden güncellenecek. Peki mayıs enflasyon farkı ne kadar?en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli temmuz maaş zammı ne kadar olacak? sorularının cevapları sorgulanıyor. İşte, 6 aylık oranlara göre emekli maaş hesaplaması.


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#Zam
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