Bakan Işıkhan: Kalıcı refah artışını sağlamak için gereken adımları atıyoruz

6 aylık enflasyon oranları açıklandı emekli ve memurların maaş artışı ne kadar olacak? Emekli zammı ile memur zammı üzerinde belirleyici olan enflasyon rakamları belli oluyor. Memur maaş zammına ilişkin kritik veri bugün açıklandı. Mayıs ayı enflasyon verisinin TÜİK tarafından açıklanması ile birlikte memur 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıkmıştı. 5 aylık enflasyon farkı 22,72 olarak hesaplanmıştı. Memurlar yılın ikinci 6 aylık periyodunda % 10 toplu sözleşme zammı ile birlikte enflasyon farkı zammı da belli oldu. Haziran enflasyonu sonrası bu oran yeniden güncellenecek. Peki mayıs enflasyon farkı ne kadar?en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli temmuz maaş zammı ne kadar olacak? sorularının cevapları sorgulanıyor. İşte, 6 aylık oranlara göre emekli maaş hesaplaması.