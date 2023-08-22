Bakan Işıkhan kalp krizi geçiren Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul'u hastanede ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen ve Enerji Bir-Sen Yönetim Kurulu üyeleri, bu akşam Tonbul'u tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.