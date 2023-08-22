|
Ekonomi

Bakan Işıkhan kalp krizi geçiren Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul'u hastanede ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kalp krizi geçiren Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul'u hastanede ziyaret etti.

07:14 . 22/08/2023 Salı
DHA
Bakan Işıkhan, Tonbul'u tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti

Bakan Işıkhan, Tonbul'u tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti

Tedavisi olumlu seyreden Memur-Sen'in kamu toplu sözleşmesi görüşmelerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, bugün yoğun bakımdan servise çıkarıldı.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen ve Enerji Bir-Sen Yönetim Kurulu üyeleri, bu akşam Tonbul'u tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, cumartesi günü 7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri sırasında kalp krizi geçirmiş ve aracıyla hastaneye götürülmüştü.




#Vedat Işıkhan
#Hacı Bayram Tonbul
#Memur-Sen
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Deng virüsü bulaşıcı mı?