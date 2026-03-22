Bakan Işıkhan: Kamu kaynaklarının yönetiminde yeni bir dönemi başlattık

12:0722/03/2026, Pazar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İŞKUR ve TÜBİTAK işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz İŞKUR Mali Otomasyon Sistemi (İMOS) ile mali süreçlerimizi uçtan uca dijitalleştirerek kamu kaynaklarının yönetiminde yeni bir dönemi başlattık" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni sisteme dair NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri paylaştı:

"İŞKUR ve TÜBİTAK işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz İŞKUR Mali Otomasyon Sistemi (İMOS) ile mali süreçlerimizi uçtan uca dijitalleştirerek kamu kaynaklarının yönetiminde yeni bir dönemi başlattık.
Merkezi ödeme yapısı ve güçlü altyapımız sayesinde yılda 1 milyar lira tasarruf sağlarken, hız, şeffaflık ve verimliliği önemli ölçüde artırıyoruz. Kamu kaynaklarını daha etkin, daha izlenebilir ve sürdürülebilir anlayışla yönetmeye, milletimizin her kuruşunu en doğru şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz."


