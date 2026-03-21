Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü 25 bin megavatı geçti

Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü 25 bin megavatı geçti

11:1821/03/2026, Cumartesi
Türkiye'de güneş enerjisinde kritik eşik aşıldı.
Türkiye’de güneş enerjisinde kritik eşik aşıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin 2014'de 40,2 megavat olan güneş enerjisi kurulu gücünün, 2026 Ocak ayı sonunda 2014'e kıyasla 641 kat artarak 25 bin 827 megavata yükseldiğini açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, arz güvenliğinin sağlamlaştırılması adına yenilenebilir enerji yatırımlarına hız kesmeden devam eden Türkiye, 2013'te sıfır olan güneş enerjisi kurulu gücünü her yıl katlayarak artırdı.

Söz konusu kapasite, Türkiye'nin toplam kurulu gücü içinde güneşin payını da ciddi bir yere taşıdı. 2014'te güneşin toplam kurulu gün içinde binde 1 olan payı, 2026'ın başında yüzde 20,9'a erişti. Diğer bir deyişle, toplam kurulu gücün 5'te biri güneşten oluştu.

Güneş, aradan geçen sürede elektrik üretiminde de önemli bir yer tuttu. 2014'te 17 gigavatsaat olan güneşten elektrik üretimi, 2025 sonunda 38 bin 69 gigavatsaate ulaştı.

Böylelikle, Türkiye'nin 2014'de 40,2 megavat olan güneş enerjisi kurulu gücü, 2026 ocak ayı sonu itibarıyla 641 kat artışla 25 bin 827 megavata yükseldi.

2035'e kadar 80 milyar dolarlık yeni yatırım hedefi

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar,
"2035'te güneş ve rüzgarda '120 bin megavat kurulu güç' hedefimize ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Güneşimiz parlamaya devam edecek"
ifadesini kullandı.

Bayraktar, Türkiye'nin çok ciddi bir güneş enerjisi potansiyeline sahip olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"YEKA yarışmalarıyla, öz tüketim için kapasite tahsisleriyle bu potansiyelimizi en iyi şekilde değerlendirerek önemli bir seviyeye taşıdık. 2025 yılını yenilenebilir enerjide rekorla kapattık. 2026 yılı da yenilenebilirde yeni bir rekor yılı olacak. 2035'te güneş ve rüzgarda '120 bin megavat kurulu güç' hedefimize ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz"

Yenilenebilir enerji alanında yatırımların giderek arttığına işaret eden Bayraktar, 120 bin megavat hedefi doğrultusunda 2035'e kadar yaklaşık 80 milyar dolarlık yeni yatırımın hayata geçmesinin planlandığını aktardı.



