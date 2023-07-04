Bakan Işıkhan'dan memur ve emekli zammına ilişkin açıklama: Önceliğimiz refahı artırmak

Gözler memur maaşlarına zam için Meclis’te yapılacak düzenlemeye çevrilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine toplantısı sonrasında memur zamlarına ilişkin çalışmanın son durumu hakkında bilgi verdi.
Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işıkhan, “Yoğun bir mesai harcanıyor. Kimsenin mağdur olmaması için çok kapsamlı düşünülüyor. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önceliğimiz refah ve yaşam kalitesini arttırmak” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili süreci başlatıyoruz. 5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacaktır. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Tatile girmeden evvel Meclis onayı gerektiren tüm hususları parlamentomuzun taktirine sunacağız" dedi.