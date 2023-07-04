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Ekonomi

Bakan Işıkhan'dan memur ve emekli zammına ilişkin açıklama: Önceliğimiz refahı artırmak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memurlara ilişkin olarak "Zam çalışmaları sürüyor, kimsenin mağdur olmaması için kapsamlı düşünülüyor" dedi.

12:05 . 4/07/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak

Gözler memur maaşlarına zam için Meclis’te yapılacak düzenlemeye çevrilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine toplantısı sonrasında memur zamlarına ilişkin çalışmanın son durumu hakkında bilgi verdi.


Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işıkhan, “Yoğun bir mesai harcanıyor. Kimsenin mağdur olmaması için çok kapsamlı düşünülüyor. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önceliğimiz refah ve yaşam kalitesini arttırmak” dedi.

Işıkhan, şunları kaydetti:
“Yoğun bir mesai harcanıyor. Cumhurbaşkanı’nın söylediği gibi Meclis tatile girmeden önce. bazı değişkenleri de dikkate almak lazım. Çok kapsamlı düşünülüyor. Kimsenin mağdur olmaması için, çalışanlarımızın refahın arttırılması bizim için önemli. Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma hayatının tek boyutu yok. Asgari ücreti bitirdik. İşveren ve çalışanlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Önceliğimiz refah ve yaşam kalitesini arttırmak ve enflasyona ezdirmemek”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili süreci başlatıyoruz. 5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacaktır. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Tatile girmeden evvel Meclis onayı gerektiren tüm hususları parlamentomuzun taktirine sunacağız" dedi.

#Vedat Işıkhan
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