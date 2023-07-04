Bakan Işıkhan'dan memur ve emekli zammına ilişkin açıklama: Önceliğimiz refahı artırmak

“Yoğun bir mesai harcanıyor. Cumhurbaşkanı’nın söylediği gibi Meclis tatile girmeden önce. bazı değişkenleri de dikkate almak lazım. Çok kapsamlı düşünülüyor. Kimsenin mağdur olmaması için, çalışanlarımızın refahın arttırılması bizim için önemli. Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma hayatının tek boyutu yok. Asgari ücreti bitirdik. İşveren ve çalışanlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Önceliğimiz refah ve yaşam kalitesini arttırmak ve enflasyona ezdirmemek”