Bakan işsizlikte 2018 hedefini açıkladı

Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu bugün 2017 Aralık ayı verisi açıklanan işsizlikle ilgili 2018 hedeflerini açıkladı.

TEK HANEYE İNDİRME HEDEFİ

İşsizlik rakamlarını değerlendiren Sarıeroğlu, "Seferberlik süreci işletiliyor. Yeni istihdem teşvikleri hazırlamıştık, şu anda Meclis'te görüşülüyor. 2018 sonuna kadar inşallah tek haneli rakamlara indirme hedefimiz var. İstihdam oranında artış var. Kadın istihdamında iki puanlık artış gerçekleşti. Her yıl iş gücü piyasasına 1 milyon kişi giriyor. Gençler konusundaki ilerleme çok önemli. İŞKUR'da 2018 için 1,25 milyon kişiyi işe yerleştirme hedefimiz var " dedi.