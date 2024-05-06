Bakan Kacır müjdeyi duyurdu: Yeni bir teşvik programı geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tuzla'daki Ampherr Batarya Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda kritik teknolojilerde üretim üssü olma hedefine Türkiye'yi bir adım daha yaklaştıracak önemli bir tesisin açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Dünyanın savaşlar, salgınlar, iklim değişikliği gibi çok boyutlu krizlerle karşılaştığı bir dönemde, Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna hız kesmeden devam ettiğine dikkati çeken Kacır, ülke ekonomisinin sanayi öncülüğünde son 14 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü anımsattı.
"Yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat odaklı kalkınmamıza hız katacak yeni atılımlara odaklanıyoruz"
Bakan Kacır, bu başarılı büyüme ivmesinin arka planında güçlü siyasi iradenin, istikrarlı devlet politikalarının, milli ve özgün ürünleri önceleyen AR-GE ve yatırım planlamalarının yer aldığını vurguladı.
"Son 22 yılda inşa ettiğimiz güçlü AR-GE ve inovasyon ekosistemi ile imalat sanayimiz, daha rekabetçi ve yenilikçi bir yapıya kavuştu. Kritik ve ileri teknoloji alanlarında sunduğu ürün ve hizmetlerle küresel değer zincirinin vazgeçilmez bir oyuncusu haline dönüştü." diyen Kacır, Türkiye Yüzyılı'nda, Milli Teknoloji Hamlesine yeni başarı hikayeleri ekleyerek kritik teknolojilerde tam bağımsızlığı tahkim edecek, yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat odaklı kalkınmaya hız katacak yeni atılımlara odaklandıklarını kaydetti.
"Elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların payını 2030'da yüzde 35'e çıkarmayı hedefliyoruz"
Yıllık 1,5 milyona yaklaşan üretimi ve 35 milyar doların üzerinde ihracatıyla Türkiye sanayisinin lokomotifi konumundaki otomotiv sektöründe, hızlı şehirleşmenin, dijitalleşmenin, deneyim odaklı müşteri eğilimlerinin ve yüksek hızda iletişimin sektörün istikametini yeniden tanımladığını belirten Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Batarya ve enerji depolama teknolojilerini stratejik bir alan olarak değerlendiriyoruz"
Mobilite ve yenilikçi teknoloji alanlarında koydukları tüm hedeflere ulaşmak için batarya ve enerji depolama teknolojilerini stratejik bir alan olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Kacır, küresel ölçekte elektrikli araç satışlarının arttığını, iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak karbon-nötr teknolojilerinin yaygınlaştığını anımsattı.
Bakan Kacır, batarya ve enerji depolama teknolojileri alanındaki yatırımlara yönelimin de katlanarak yükseldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Yeni bir teşvik programını da hayata geçireceğimizin müjdesini vermek isterim"
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın mobilite çağrısıyla enerji depolama ve batarya teknolojilerine yönelik 3 milyar lira büyüklüğündeki 4 yatırım ve AR-GE projesini harekete geçirdiklerini belirten Kacır, ayrıca TÜBİTAK Burs ve Destek Programlarıyla son 5 yılda enerji depolama ve batarya teknolojileri alanında 316 proje ile 752 bilim insanı ve araştırmacıya 1,6 milyar lira destek sağladıklarını bildirdi.
"Kademeli olarak 2 gigawatt saatlik ilave batarya üretim kapasitesine erişilecek"
Ampherr Batarya Teknolojileri Fabrikası ile 2024 sonuna kadar 500 megawatt saatlik, 2025 ve 2026 yıllarında ise kademeli olarak 2 gigawatt saatlik ilave batarya üretim kapasitesine erişileceğini aktaran Kacır, sözlerini şöyle tamamladı: