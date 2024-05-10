Bakan Kacır: Yüksek teknoloji üretimi yüzde 34,4 arttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sanayi üretimi mart ayında yıllık yüzde 4,3 artış kaydetti. En fazla yükseliş, yıllık yüzde 34,4 artan yüksek teknoloji üretiminde gerçekleşti" dedi.
Bakan Kacır, Türkiye İstatistik Kurumu'nca (TÜİK) açıklanan sanayi üretim endeksine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada
, "Sanayimizde çarklar hız kesmeden dönmeye devam ediyor. Sanayi üretimi mart ayında yıllık yüzde 4,3 artış kaydetti. En fazla yükseliş, yıllık yüzde 34,4 artan yüksek teknoloji üretiminde gerçekleşti. Bu göstergeler, 'Milli Teknoloji Hamlesi' hedeflerimiz için doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Türkiye, yüksek teknolojiyle, katma değer üreterek büyümeye devam ediyor"
ifadelerini kullandı.
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4 saat önce