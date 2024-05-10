Bakan Kacır: Yüksek teknoloji üretimi yüzde 34,4 arttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, "Uzay erişim projelerimizi hızlı bir şekilde tamamlayacağız. İnşallah önce kendi uydularımızı kendi roketlerimizle uzaya fırlatabilecek, fırlatabilen ülkelerden biri haline geleceğiz. Bir uluslararası uzay limanı inşallah kuracağız. Böylelikle uzaya bağımsız erişim konusunda çok önemli de bir altyapı kazanmış olacağız" dedi.