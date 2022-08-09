Bakan Karaismailoğlu: 20 yılda tam 100 yıllık iş yaptık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Çubuk Belediyesi ile AK Parti Çubuk İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. İlçe başkanlığında konuşan Karaismailoğlu, son 20 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapmış oldukları icraatların, bütün dünya tarafından gıpta ile izlendiğini ve raporlandığını söyledi.

Karaismailoğlu, "Yani 20 yılda tam 100 yıllık iş yaptık. Sırf Ulaştırma Bakanlığı olarak 183 milyar dolarlık iş yaptık. Yani 20 yıl önce uçaklar gökte bir cisim gibiydi ama şimdi havayolu halkın yolu oldu. Tabi 20 yıl önce bu adımlar atılmasaydı bugün geldiğimiz bu noktada 250 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşmış, dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden birisi olmamız düşünülemezdi. 20 yıl önce Türkiye genelinde 15 bin kilometre bölünmüş yol yapacağız dediğimiz de o zamanki muhalefet 'hayal satıyorlar' demişti. Bugüne geldiğimizde tam 28 bin 650 kilometrelik bölünmüş yol ağıyla Türkiye'ye hizmet ediyoruz.

Ülkemiz hızlı trenle daha yeni tanıştı. Ankara-İstanbul arasında her gün binlerce vatandaşımıza hızlı tren konforunu yaşatıyoruz. Önümüzdeki yıllarda Gaziantep'e kadar hızlı treni uzatacağız. Önümüzdeki yılın ilk aylarında Ankara-Sivas'ı bağlayacağız. Ankara-İzmir arasındaki çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Hızlı trenlerle bağlanmış olan 8 ilimizin sayısını 52'ye çıkartacağız. Bunun için tüm planlamalarımızı yaptık. 183 milyar dolarlık bir yatırım sonucunda milli gelire tam 500 milyar dolarlık katkı sağladık. Bu 183 milyar doların yüzde 20'isini yap-işlet-devret olarak yaptık. Çünkü bizim çok kısa sürede bu son derece yetersiz olan ulaştırma altyapısını kısa sürede tamamlamamız gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

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DHA

'TAM 30 YILLIK YATIRIM PROGRAMIMIZI BUGÜNDEN PLANLADIK'

Bakan Karaismailoğlu, bütün gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ülkelerin, bir mühendislik çözümü aradıklarında, güçlü bir ulaştırma, altyapı projeleri yapacakları zaman Türkiye'deki bu tecrübeden yararlanmak için kendilerine geldiklerini belirtti.

Karaismailoğlu, "Bu kaliteli, güvenli yollar sayesinde trafik hareketliliği yüzde 70 artmasına rağmen trafik kaza oranlarında tam yüzde 80'e varan azalmalar sağladık. Her yıl 9 bin 500 vatandaşımızın canını kurtarıyoruz bu kaliteli ve güvenli yollar sayesinde. 2053 yılına kadar tam 30 yıllık yatırım programımızı bugünden planladık ve bunların da artık sürecini başlattık. Artık bizim 2023 gibi bir derdimiz yok, daha uzun vadeli, 2053, 2071 planlarını yapan bir Türkiye var. 20 yıl önce Türkiye genelinde sadece 8,5 milyon araç vardı, bugün tam 26 milyon araç var" dedi.

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'CUMHURBAŞKANI ADAYINI BİLE NET OLARAK SÖYLEYEMİYORLAR'

Dünyada bir sürü gelişmenin olduğunu hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı, tahıl krizi ve NATO'daki İsveç-Finlandiya sorunlarına değindi. Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Bir taraftan da bakıyorsunuz bir muhalefet var 'Bugün hangi masayı, nerede kuracağız? Hangi masayı nerede kaldıracağız?' bunun hesabı içerisindeler. Bunlar Türkiye'nin yönetimine talip olan insanlar. Allah göstermesin, vatandaşımız onlara fırsat vermeyecektir. Zaten o masadan bir şey çıkmaz. Üzerinde 6 kişi görünüyor, Türkiye'de yıllardır başımıza ne musibetler açtığı belli olan kesimler de altında dolaşıyor. O masalar da milletin derdi yok. Sadece kendi geleceklerini planlıyorlar. Bir tane Cumhurbaşkanı adayını bile net olarak söyleyemiyorlar. Bizim Cumhurbaşkanımız, milletin gönlünde taht kurmuş, dünyaya vizyon veren liderimiz ortada ve adayımız da belli."

Bakan Karaismailoğlu, ilçe başkanlığı ziyaretinin ardından beraberindeki heyetle Çubuk esnafını ziyaret etti. Karaismailoğlu, daha sonra Pursaklar ilçesinde ziyaretlerde bulunmak üzere yola çıktı.