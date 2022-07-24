Ekonomi Bakan Karaismailoğlu Altı ayda 281 bine yakın balon yolcusu taşıdık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Karaismailoğlu: Altı ayda 281 bine yakın balon yolcusu taşıdık

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde düzenlenen '3'üncü Uluslararası Kapadokya Balon Festivali'ne katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Ülkemizde 2022 yılının ilk 6 ayında; Kapadokya, Pamukkale, Çat ve Soğanlı bölgelerinde toplamda 450 pilot ve 313 balon ile birlikte 14 bin 166 uçuş gerçekleştirdik. Bu uçuşlarla 281 bine yakın balon yolcusu taşıdık. Taşınan balon yolcusu sayımız 3 kattan fazla arttı. Eğitim uçuşlarımız da bin 681’den, 2 bin 681’e yükseldi” dedi.

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Haber Merkezi AA
Bakan Karaismailoğlu: Altı ayda 281 bine yakın balon yolcusu taşıdık
Bakan Karaismailoğlu, yerli sıcak hava balonuyla Kapadokya semalarında uçtu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'e geldi.

Göreme beldesinde düzenlenen "3. Uluslararası Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali" (BALONFEST 2022) alanını ziyaret eden Karaismailoğlu, festival alanında uçuş için hazırlanan yerli sıcak hava balonlarıyla ilgili Nevşehir'in Ortahisar beldesinde yerli balon üretimi yapan Pasha Balloons Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan'dan bilgi aldı.

Karaismailoğlu, gazetecilere, festivalin, coğrafi güzellikleriyle bilinen Kapadokya'nın tanıtımına katkı sağladığını belirtti.

Ulaştırma ve haberleşme alanında yapılan yatırımlarla Türkiye'ye çağ atlatmanın gururunu yaşadıklarını anlatan Karaismailoğlu, tüm sektörlerde olduğu gibi balon sektöründe de ciddi hamleler yapıldığını dile getirdi.

Balon turuna katılım sağlayan turist sayısında artış yaşanmasının yanı sıra yerli sıcak hava balonu üretimi konusunda da önemli adımlar atıldığını ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Ülkemizde 2022 yılının ilk 6 ayında, Kapadokya, Pamukkale, Çat ve Soğanlı bölgelerinde toplamda 450 pilot ve 313 balon ile birlikte 14 bin 166 uçuş gerçekleştirdik. Bu uçuşlarla 281 bine yakın balon yolcusu taşıdık. Taşınan balon yolcusu sayımız 3 kattan fazla arttı. Eğitim uçuşlarımız da 1681'den, 2 bin 681'e yükseldi. Ülkemizdeki balon üretim, tasarım ve sertifikasyon faaliyetlerindeki artış bizleri memnun ediyor. Kapadokya bölgesinde faaliyet gösteren Pasha Balloons ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün yoğun çalışmaları sonucunda, 2022 yılı Haziran ayına kadar 50 model kubbe, 39 model sepet ve 34 model ısıtıcı üretildi. Festivalde yerli milli üretilen 50 balonumuz uçtu. Her alanda olduğu gibi bu sektörümüzde de yerli ve milli teknolojiyle üretimi çok önemsiyoruz. Bu yolda emek veren tüm çalışma arkadaşlarımın ve üreticilerimizin başarılarının da ülkemiz ekonomisine sağlayacakları katma değerin de çoğalarak artacağına inancımız tamdır."

BALONFEST 2022'ye yurt içi ve yurt dışından katılım sağlayanlara teşekkür eden Karaismailoğlu, Bakanlık olarak ülke tanıtımına katkı sunan bu tür etkinliklere verdikleri desteği artıracaklarını kaydetti.

Daha sonra Karaismailoğlu, üretimi yapılan yerli 50'nci sıcak hava balonunun uçuş hazırlıklarını inceleyip sepetine bindi. Bakan Karaismailoğlu ve kent protokolünü taşıyan balon yaklaşık 40 dakika bölge semalarında süzüldü.

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