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Ekonomi Bakan Karaismailoğlu Ankara- İstanbul arası 14 dakika kısalacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Karaismailoğlu: Ankara- İstanbul arası 14 dakika kısalacak

Bakan Karaismailoğlu: Ankara- İstanbul arası 14 dakika kısalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yapımı devam eden Ankara- İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattı inşaatını ziyaret etti. Hattın tamamlanmasının ardından mesafenin 14 dakika kısalacağını söyleyen Karaismailoğlu, T26 tünelinin 6 bin 800 metre uzunluğunda olduğunu belirterek, "Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattının Bilecik- Bozüyük arasında bulunan T26 bittiğinde Ankara- İstanbul arasında 14 dakikalık bir zaman kazanmış olacağız" dedi.

Haber Merkezi DHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu T26 tünel inşaatının şantiyesini ziyaret etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu T26 tünel inşaatının şantiyesini ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara- İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının Bozüyük- Bilecik arasındaki T26 tünel inşaatının şantiyesini ziyaret etti. Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ün eşlik ettiği Bakan Karaismailoğlu, görevlilerden tünel hattıyla ilgili bilgiler alarak, işçilerle sohbet etti.

Hattın tamamlanmasının ardından Ankara- İstanbul mesafesinin 14 dakika kısalacağını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Şu anda T26 olarak isimlendirdiğimiz tünelin içerisindeyiz. Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyeleri üzerine bütün tedbirlerimizi aldık. Şantiyelerimizi yeniledik. Bu şekilde Türkiye genelinde binin üzerinde şantiyede çalışmalarımız devam ediyor. İçinde bulunduğumuz T26 tüneli 6 bin 800 metre uzunluğunda olup, aç- kapat yapılarıyla birlikte yine giriş- çıkış yapılarıyla beraber 8 bin 100 metrede çalışmalarımız devam ediyor.

  • Ankara- İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattının Bilecik- Bozüyük arasında bulunan T26 bittiğinde Ankara- İstanbul arasında 14 dakikalık bir zaman kazanmış olacağız. Çalışmalarımız hummalı bir şekilde devam ediyor. Koronavirüs sonrası bütün tedbirlerini alarak özveriyle bütün arkadaşlarımız, işçilerimiz, emekçi arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor" diye konuştu.

DHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yapımı devam eden Ankara- İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattı inşaatını ziyaret etti.

'ANKARA- SİVAS HATTI BU YIL BİTECEK'

Bakan Karaismailoğlu, Ankara- Sivas arasındaki 400 kilometrelik yüksek hızlı tren hattında, bin 200 kilometrelik alanın tamamlandığını ve yıl sonuna kadar hizmete açmayı planladıklarını söyledi. 2023 yılına kadar toplamda 17 bin 500 kilometrelik demiryolu hattına kavuşmuş olmayı hedeflediklerini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde demiryolunda çok büyük bir devrim yaşıyoruz. Yıllardır ihmal edilen bir kesim, şu anda büyük bir özveri ile çalışıyor. Geçen hafta Samsun ile Sivas arasında 400 kilometrelik hattımızı tamamen yeniledik. 1930 yılında yapılmış bir hattı. Raylarını tamamen söktük ve elektrikli sinyalli hale getirdik ve işletmeye aldık.

Yine Ankara ile Sivas arasında çok hummalı bir çalışma var. İnşallah bu yıl içerisinde 400 kilometrelik yüksek hızlı tren hattımızı da yine faaliyete sokmuş olacağız. Şu anda bin 200 kilometrelik yüksek hızlı tren hattımız devam ediyor. Bütün hedefimiz 2023 yılında bunu 5 bin 500 kilometreye çıkarmak. Ayrıca 17 bin 500 kilometrelik demiryolu hattına kavuşmuş olacağız.

Demiryolu hatları hizmete alındığında, çevresindeki diğer ulaşım modları, trafik sıkışıklığını azaltıyor. Bunun yanında enerjide, tasarrufta ve yakıtta müthiş bir kazanım sağlıyor. Yine yüksek hızlı tren hatları geçtikleri şehirlerde ekonomik ve sosyal değişimlere neden oluyorlar. Yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Marmaray, Bakü- Tiflis- Kars gibi dünya ölçeğinde çok büyük projeleri tamamlamış olduk. Bütün hedefimiz 2023 yılı itibariyle yine yolcu taşımacılığında demiryolu payını yüzde 4’e çıkarmak, yük taşımacılığında yüzde 10’lara çıkarmak. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor."

DHA
Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ün eşlik ettiği Bakan Karaismailoğlu, görevlilerden tünel hattıyla ilgili bilgiler alarak, işçilerle sohbet etti.

Marmaray’da tarihi an: İlk yurt içi yük treni Marmaray tünelinden geçti
EKONOMİ
Marmaray’da tarihi an: İlk yurt içi yük treni Marmaray tünelinden geçti

Marmaray’dan iki kıta arası geçiş yapan yük treni havadan görüntülendi
FOTOĞRAF 7
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Gaziantep ve Adana’dan yüklenerek yola çıkan ilk yurtiçi yük treni Marmaray’dan geçerek Asya kıtasından Avrupa kıtasına geçiş yaptı.
Title
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, trende yolculuk yaptı.
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. Asya ve Avrupa’yı boğazın altından kesintisiz demiryolu ile bağlayan Marmaray’dan geçen yük treni drone ile havadan görüntülendi.
Title
Marmaray’dan iki kıta arası geçiş yapan yük treni havadan görüntülendi
Title
Marmaray’dan iki kıta arası geçiş yapan yük treni havadan görüntülendi
Title
Marmaray’dan iki kıta arası geçiş yapan yük treni havadan görüntülendi
Title
Marmaray’dan iki kıta arası geçiş yapan yük treni havadan görüntülendi
Marmaray’dan iki kıta arası geçiş yapan yük treni havadan görüntülendi
Gaziantep ve Adana'dan yüklenerek yola çıkan ilk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçerek Asya kıtasından Avrupa kıtasına geçiş yaptı. Drone ile havadan görüntülenen trende Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yolculuk yaptı.


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