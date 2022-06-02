Bakan Karaismailoğlu: Aydın-Denizli arası 2 saatten 70 dakika düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre yolu Salihağa Kavşağı’ndaki Aydın-Denizli Otoyolu şantiyesindeki incelemelerinin ardından açıklama yaptı.

Karaismailoğlu, 20 yıl içerisinde karayollarında 6 bin 100 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu 4,5 kat artırıp, 28 bin 650 kilometrenin üzerine çıkardıklarını belirterek, "Milletimiz bizi çok iyi bilir; bizler sloganla değil, yaptıklarımızla konuşuruz. Ülkemizin yalçın kayalarını, dağlarını, derin vadilerini tünel ve viyadüklerle aştık. Bu süreçte; dünyada, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan en büyük projelerinden biri olan İstanbul-İzmir Otoyolu'nu hizmete açtık. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ile ülkemizin en büyük petrokimya ve ağır sanayi tesislerinin içinde bulunduğu Aliağa Endüstri Bölgesi İle Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ni otoyol konforuyla tanıştırdık. Ankara-Niğde Otoyolu'nu açarak, Edirne'den Şanlıurfa'ya 1230 kilometre uzunluğunda kesintisiz otoyol bağlantısı tesis ettik. Asya-Avrupa arasında ulaşım ve ticaretin ana koridoru olan İstanbul'un bu konumunu daha da güçlendiren Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete aldık. 18 Mart Zaferi'nin yıl dönümünde milletimizin hizmetine sunduğumuz 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içeren Malkara-Çanakkale Otoyolu ile Avrupa ve Trakya'dan gelen trafiği, güvenli ve akıllı yollarla Çanakkale üzerinden Güney Marmara ve Ege'ye ulaşmasını sağladık. Yap-İşlet-Devret yöntemi ile hayata geçirdiğimiz bu projelerdeki başarılarımızın, yatırımcılara güven verdiğini görüyoruz. Aydın-Denizli Otoyolu'nu da yine Yap-İşlet-Devret modeli ile hayata geçiriyoruz. Tamamlandığında memleketimize kattığımız pek çok eser gibi bu projemiz de Türkiye'nin rekorlar kırdığı bu dönemdeki yerini alacaktır" ifadelerini kullandı.

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'KAPIKULE'DEN AKDENİZ'E KESİNTİSİZ OTOYOL AĞINI TESİS EDİYORUZ'

Sanayi, ticaret, tarım, turizm ve ihracat merkezi olarak ürettiği katma değerle ülke ekonomisine önemli katkı sunan Denizli ile Aydın illerinin otoyol ile bağlanacağını kaydeden Karaismailoğlu, "Bu iller tarım ve sınai üretimin yanı sıra Türkiye'nin önde gelen turizm merkezleridir. Turistik trafiğin geçiş noktası da olan bölgemizin ulaşım altyapısını İstanbul-İzmir Otoyolu ve İzmir-Aydın Otoyolu ile ciddi biçimde güçlendirdik. Aydın-Denizli Otoyolu; İzmir-Aydın arasındaki kesimi işletmeye açılan İzmir-Aydın Denizli-Antalya Otoyolu'nun bir bölümünü oluşturmakta. Kapıkule'den başlayıp, İstanbul üzerinden Marmara ve Ege bölgelerini kat ederek Akdeniz'e ulaşacak kesintisiz otoyol ağını tesis ediyoruz. Tabii böylece Ege, Akdeniz ve İç Anadolu arasında geçit konumundaki Denizli ve Aydın illerimizin önemi daha da artıyor. Bölgenin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı'na Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerinin daha kısa sürede nakledilmesi sağlanacak. Pamukkale, Efes, Didim, Kuşadası gibi önemli turizm merkezlerine ulaşım çok daha kolaylaşacak. Bölgemizdeki vatandaşlarımızın, otoyolumuzun tamamlanıp hizmete alınacağı günü heyecanla beklendiğinin farkındayız. Biz de bu heyecanı paylaşıyoruz. Bölgemiz ve illerimiz için öne çıkan ekonomik değerler, otoyolumuzla gelişecek, bölgemizin tarım alanları genişleyecek, sanayi yatırımları artacak, istihdam artacak, turizm kapasitesi daha da güçlenecek" açıklamalarında bulundu.

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'70 DAKİKAYA DÜŞECEK'

Projenin maliyetinin yaklaşık 1 milyar 100 milyon euro civarında olduğunu ifade eden Karaismailoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aydın-Denizli Otoyolu 140 kilometresi 2x3 şeritli ana yol, 23 kilometresi 2x2 şeritli bağlantı yolu olmak üzere toplam 163 kilometre uzunluğunda olacak. Bu kapsamda; 13 viyadük, 100 köprü, 19 köprülü kavşak, 74 altgeçit ve 5 otoyol hizmet tesisi yapılıyor. Aydın ve Denizli illeri arasında mevcut D-320 Karayolu üzerinde 45 adet sinyalize kavşak bulunuyor. 126 kilometrelik bu güzergahta 2 saati bulan ulaşım süresi otoyol ile 70 dakikaya düşecek. Zamandan 560 milyon lira, akaryakıttan 168 milyon lira ve karbondioksit salınımının engellenmesinden 3 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 731 milyon lira tasarruf edilecek. Gördüğünüz gibi yollarımız kısaldıkça, hız, konfor, güvenlik, tasarruf ve tabii ki kalkınma artıyor."

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'YILMADAN, ÖZVERİYLE VE CİDDİYETLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

"Ülkemiz ekonomisinin 2023 hedeflerini yakalamasında gerekli olan altyapıyı titizlikle, devlet aklı ve planlamasıyla inşa etmek için yılmadan, özveriyle ve ciddiyetle çalışmaya devam edeceğiz" diyen Bakan Karaismailoğlu, bu ciddiyeti pekiştiren en önemli çalışmalardan biri olan 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı ışığında projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Honaz Tüneli'ne geçti.

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