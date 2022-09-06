Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: Altı ilçe birbirine bağlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde hazırlanan ve vatandaşların açılış için gün saydığı, İstanbul Havalimanı-Eyüp (Göktürk)- Kağıthane-Gayrettepe, Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen ve Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı çok yakında halkın hizmetine açılacak.
BAKANLIK BÜNYESİNDE 3 YENİ METRO AĞI AÇILACAK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul'u demir ağlarla örmeye devam ediyor. 16 milyon İstanbullunun daha konforlu ve hızlı ulaşım yapmasını sağlayacak 3 metro hattında daha sona geliniyor.
Twitter hesabından yapısı tamamlanmak üzere olan metro hatları hakkında bilgi veren, Bakan Adil Karaismailoğlu, "Devasa metro ağımızın araçları hazır." dedi.
- 6 ilçeyi birbirine bağlayan metro hatlarının 69 KM'lik bir ağ oluşturduğunu belirten Bakan Adil Karaismailoğlu, araçların hazırlandığını belirtti.
🚇Gayrettepe➡️ Kağıthane➡️ Eyüp (Kemerburgaz-Göktürk)
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İstanbul Havalimanı✈️
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Arnavutköy ⬅️Başakşehir ⬅️Küçükçekmece (Halkalı) 🚇
📌6 ilçe birbirine bağlanıyor!
📌Toplam 69 km!
Devasa METRO ağımızın araçları hazır! pic.twitter.com/FlgIXapSka
🚇Gayrettepe➡️ Kağıthane➡️ Eyüp (Kemerburgaz-Göktürk)