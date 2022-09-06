Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: Altı ilçe birbirine bağlanıyor

Bakan Karaismailoğlu, yapılan metro hatları hakkında resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde hazırlanan ve vatandaşların açılış için gün saydığı, İstanbul Havalimanı-Eyüp (Göktürk)- Kağıthane-Gayrettepe, Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen ve Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı çok yakında halkın hizmetine açılacak.

BAKANLIK BÜNYESİNDE 3 YENİ METRO AĞI AÇILACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul'u demir ağlarla örmeye devam ediyor. 16 milyon İstanbullunun daha konforlu ve hızlı ulaşım yapmasını sağlayacak 3 metro hattında daha sona geliniyor.

Twitter hesabından yapısı tamamlanmak üzere olan metro hatları hakkında bilgi veren, Bakan Adil Karaismailoğlu, "Devasa metro ağımızın araçları hazır." dedi.

6 ilçeyi birbirine bağlayan metro hatlarının 69 KM'lik bir ağ oluşturduğunu belirten Bakan Adil Karaismailoğlu, araçların hazırlandığını belirtti.