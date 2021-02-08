Ekonomi Bakan Karaismailoğu Arkeopark Gar Kompleksi dünyada bir ilk olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Karaismailoğu: Arkeopark Gar Kompleksi dünyada bir ilk olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Haydarpaşa Garı'nda basına yaptığı açıklamada "Kurul izinleri ve İstanbul Arkeoloji müzeler müdürlüğünün kontrolünde; 1. etap olan Haydarpaşa Gar Binasının komple tadilatı çalışmalarına 7 Aralık 2015 tarihinde başladık. 15 Şubat 2019 tarihinde tamamlayarak geçici kabulünü yaptık.11 Mayıs 2018 tarihinde ise Haydarpaşa Gar Binası Ve Müştemilatı 2.Etap Restorasyonuna başladık. Görüldüğü üzere çalışmalarımızda sona yaklaşıyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Haydarpaşa Garı, yeni dönemine hazırlanıyor.
Haydarpaşa Garı, yeni dönemine hazırlanıyor.

Haydarpaşa Garı'nda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, basın açıklaması yaptı. Karaismailoğlu, "Bildiğiniz gibi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, çağın gereği olan ve Türkiye'nin gelecek tasarımını bütünleyen ulaştırma ve haberleşme projelerimiz için aralıksız ve yoğun bir çalışma sürdürüyoruz. Yük, insan ve veri taşımacılığında bugün geldiğimiz nokta ülkemizin iddialı gelecek hedeflerine omuz vermekte, bütünsel kalkınma yolunda yurdun dört bir yanında ekonomik canlılığa katkı sağlamaktadır. Bunun için; dolu dolu geçen 2020 Nin ardından 2021 in 2.günü Kömürhan Köprüsünü hizmete açıp ardından Türksat 5A uydumuzu yörüngesine gönderiyor, güzel ülkemizin her noktasında ulaştırma altyapı projelerini birbir bitirip hizmete açıyor yenilerinin temellerini atıyoruz" dedi.

  • Geçtiğimiz cuma günü asırların rüyası 1915 Çanakkale köprüsünde incelemelerde bulunup cumartesi günü Malatya Havalimanı yeni terminal binasının temelini atıp Tohma köprüsünün açılışını yaptıklarını söyleyen Karaismailoğlu, "Ankara-Sivas Hızlı tren hattında test sürüşleri devam ederken Konya Karaman Hızlı tren hattında bugün itibarı ile test sürüşlerine başlıyoruz. Bakanlığımız tarafından İstanbul'da da 5 hatta 91 kilometre metro inşaatı devam ediyor. Geçen hafta Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden geçen Başakşehir Kayaşehir metro hattında incelemelerde bulunmuştuk. Biliyorsunuz; bu metro hattını yapması gerekenler yapmadığı bakanlık olarak devraldık. Devraldığımız 2020 Haziran ayında sadece yüzde 5 ilk kısmı tamamlanmıştı. Derhal hız verdiğimiz çalışmalar sayesinde büyük bir mesafeyi çok kısa sürede kat ederek fiziki gerçekleşme oranını yüzde 40'a çıkardık. Yıl sonunda hizmete almak için yani 18 ayda bitirmek için yoğun bir çalışma sürüyor" diye konuştu.

Haydarpaşa Garı, yeni dönemine hazırlanıyor.

2012'den bu yana kapalı olan tarihi Haydarpaşa garın restorasyonu: Çatısı bitti saati çalışıyor
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Kadıköy'de bulunan tarihi Haydarpaşa Garı, 28 Kasım 2010 tarihinde çatısında çıkan yangın sonucu çatısının hasar görmesinin ardından restorasyon sürecine girmişti. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün tarihi Garı’nın orijinal haline sadık kalarak hazırladığı restorasyon projesine Kadıköy Belediyesi onay vermişti. Anıtlar kurulu tarafından da onaylanan proje tüm binanın restore edilmesine karar verilmişti. Bu amaçla çalışmalar 2016 yılı içinde başlamıştı.
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111 yıldır ayakta olan tarihi binada öncelikle koruyucu bir çatı ile kaplanarak koruma altına alınmıştı. Ardından tahta kazıklar üzerine inşa edilen demir konstrüksiyonlarla birbirine kenetlenmiş binanın, zaman içinde ne kadar zarar gördüğünün tespit edilmesi için jeoradarlarla görüntü alınmıştı.
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Hasarın tespitinin ardından yapılan planlamayla başlayan çalışmalarda temel, bodrum, kat taşıyıcıları ve dış cephe ile yangında hasar gören çatıdaki çalışmalar eş zamanlı olarak başlamıştı.
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Bu güne kadar yapılan çalışmalarda yangında büyük hasar gören çatı, aslına uygun olarak yenilendi. Çatının tamamlanmasıyla birlikte binanın dış cephesine ağırlık verildi.
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Bu bölümdeki çalışmalar şu anda dekoratif bir örtünün altında devam ediyor. Binanın girişindeki saat ise artık çalışıyor ve yıllar öncesinde olduğu gibi zamanı gösteriyor.
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Haydarpaşa Garı, 1908 yılında İstanbul-Bağdat demiryolu hattının başlangıç istasyonu olarak inşa edildi. Garın ön tarafına tren ile gelen ticari malzemelerin yükleme ve boşaltma işlemlerini gerçekleştirmek üzere mendirek inşa edilmişti.
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Tarihi binada yapılan restorasyon ilk değil. 1.Dünya savaşı sırasında cephanelik olarak kullanılan binada çıkan yangın sonucu büyük ölçüde hasar görmüş ve tamir edilmişti.
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1979 yılında ise Haydarpaşa Garı önlerinde kaza yaparak yanmaya başlayan ve infilak eden Romen bayraklı Indepententa adlı tankerden yükselen alevlerin ısısıyla binanın vitray camları hasar görmüş ve tamir edilmişti.
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1983 yılında binanın iki kulesinin de tamiratı yapılmıştı.
2012'den bu yana kapalı olan tarihi Haydarpaşa garın restorasyonu: Çatısı bitti saati çalışıyor
İstanbul'un simgelerinden Haydarpaşa garında 2016 yılında başlayan restorasyon çalışmalarında 2010 yılında yanan tarihi binanın çatısı aslına uygun olarak yenilendi. Temel, çevre, bodrum kat taşıyıcıları ve dış cephelerinde çalışmalar ise eş zamanlı olarak sürüyor. Tarihi gar 2012 yılından bu yana kapalı.

"DEVASA PROJELERİMİZLE TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ KURARKEN, TARİHİMİZİN BİZE SUNDUĞU ZENGİNLİKLERİ KORUMAYI DA GÖREV BİLİYORUZ"

Konuşmasına devam eden Adil Karaismailoğlu, "37,5 kilometre ilk Gayrettepe Kağıthane Havalimanı hattının da Kağıthane Havalimanı kısmını Haziran ayında tamamını da yıl sonunda hizmete alacağız. 7,5 kilometrelik ilk Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı hattını da yıl sonunda hizmete almak için yoğun bir çalışma sürdürüyoruz. Halkalı-Küçükçekmece-Başakşehir-Arnavutköy-Havalimanı hattında, Bakırköy-Bahçelieveler-Güngören-Bağcılar-Kirazlı hattında da yoğun çalışma var. Program dahilinde birer birer hizmete alacağız. Bütün bu işler konuşmakla olmuyor. Şantiyeleri konuşturmak, durmadan çalışmak gerekiyor. Devasa projelerimizle Türkiye'nin geleceğini kurarken, tarihimizin bize sunduğu zenginlikleri korumayı da görev biliyoruz. Bu eserlerin kentlerimizin dokusuna katkılarını artırıp hayatiyetlerini devam ettirmek bizler için her zaman asli bir sorumluluk olmuştur" diye konuştu.

Haydarpaşa Garı, yeni dönemine hazırlanıyor.

Haydarpaşa Garı'nda 15 Temmuz mapping gösterisi
OYNAT 00:57
Haydarpaşa Garı'nda 15 Temmuz mapping gösterisi
Haydarpaşa Garı'nda 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına mapping gösterisi düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı organizasyonunda, 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına Haydarpaşa Gar binasının Kadıköy'e bakan yüzünde, 7 dakika süren mapping gösterisi gerçekleştirildi. Etkinlik saatinden 15 dakika önce yüzeye 'Unutma' yazısı yansıtıldı ve geri sayım başladı. 15 Temmuz darbe girişimini anlatan 7 dakikalık video gösteriminin ardından 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları 25 dakika boyunca gar binası yüzeyinde yansıtıldı.

" HAYDARPAŞA GARI'NDA SON DERECE TİTİZ VE NİTELİKLİ BİR RESTORASYON ÇALIŞMASI YÜRÜTÜYORUZ "

Bu bakış açısıyla, hepimizin gönlünde ve hafızasında bambaşka bir yeri olan, yolculuk yapan pek çok insanın İstanbul ile ilk tanıştığı yer olan Haydarpaşa Garı'nda son derece titiz ve nitelikli bir restorasyon çalışması yürütüyoruz diyen Karaismailoğlu, "Haydarpaşa Garı İstanbul halkının gözbebeği olan, hepimizin ortak değeri. Herkes bilsin ki; Haydarpaşa Garı emin ellerdedir. Yüz yıldan fazla bir zaman İstanbul'u demiryolları ile Anadolu'ya, Bağdat'a ve Hicaz Bölgesi'ne bağlayan Haydarpaşa Garı'nın, sadece İstanbul'un tarihi açısından değil tüm Türkiye'nin tarihi açısından değerlidir. Adeta toplumsal belleğimizin ve şanlı tarihimizin ortak simgelerinden biri. 2. Abdülhamit döneminde 30 Mayıs 1906'da yapımına başlanan Haydarpaşa Garı 19 Mayıs 1908 tarihinde tamamlanıp hizmete girmiştir. Ancak 1979 yılında Independenta adlı petrol yüklü Romen tankeri İstanbul Boğazı'ndan geçerken; Haydarpaşa Garı'nın açıklarında patlamış, 43 gemi mürettebatının öldüğü, 27 gün süren büyük yangına ve çevre felaketine yol açan kazada Haydarpaşa Garı'nın camları ve tarihi renkli vitrayları parçalanmıştır" dedi.

Haydarpaşa Garı, yeni dönemine hazırlanıyor.

Haydarpaşa hızlı tren için gar olacak
EKONOMİ
Haydarpaşa hızlı tren için gar olacak

"ÇALIŞMALARIMIZDA SONA YAKLAŞIYORUZ"

Karaismailoğlu, "Ayrıca maalesef bildiğiniz üzere 28 Kasım 2010 yılında çıkan yangından dolayı Haydarpaşa Garı'mızın çatısı çöktü, dördüncü katı tamamen kullanılmaz hale geldi ve yapı büyük zarar gördü. Bu durum karşısında biz de Haydarpaşa Garı'nı aslına uygun bir şekilde yeniden eski güzelliğine kavuşturmak ve olası bir depreme karşı daha da güçlendirmek üzere komple tadilat ve restorasyon çalışmalarını başlattık. Anıtlar kurulu onayı ile iki etap halinde devam eden çalışmalar kapsamında çok önemli aşamalar kaydettik.
Kurul izinleri ve İstanbul Arkeoloji müzeler müdürlüğünün kontrolünde; 1. etap olan Haydarpaşa Gar Binasının komple tadilatı çalışmalarına 7 Aralık 2015 tarihinde başladık. 15 Şubat 2019 tarihinde tamamlayarak geçici kabulünü yaptık.11 Mayıs 2018 tarihinde ise Haydarpaşa Gar Binası Ve Müştemilatı 2.Etap Restorasyonuna başladık. Görüldüğü üzere çalışmalarımızda sona yaklaşıyoruz. Ancak malum İstanbul kadim bir şehir" şeklinde konuştu.

Haydarpaşa Garı'ndaki yangın 'oksijen kaynağı'ndan çıkmış
GÜNDEM
Haydarpaşa Garı'ndaki yangın 'oksijen kaynağı'ndan çıkmış

" ÇALIŞMALAR SIRASINDA ANTİK KHALKEDON ŞEHRİNE AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN TARİHİ YAPILAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI"

Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen Marmaray projesi kapsamında yapılan kazılar sırasında kent tarihini yaklaşık 8 bin 500 yıl geriye götüren neolitik tabakaya ulaştık. İstanbul tarihine dair yeni bilgilere ulaşılmasına vesile olduk.

  • Buna benzer bir durum Haydarpaşa Garı peronlarında rayların iyileştirilmesi çalışmalarında da yaşandı. Çalışmalar sırasında antik Khalkedon şehrine ait olduğu düşünülen tarihi yapılar gün yüzüne çıktı. Yine, İstanbul Arkeoloji Müzesi tarafından peron araları ve çevresinde yapılan kazılarda Osmanlı, Roma, erken ve geç Bizans dönemi yapı temellerine rastlandı. Bu tür durumlar doğal olarak projelerimizde istenmeyen gecikmelere neden olabiliyor. Ancak insanlığın ortak mirası olan bu değerlere karşı kayıtsız kalamazdık. Biz de ilgili kuruluşlar ile irtibat kurduk ve ortak çalışmalar yaptık.Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"ARKEOPARK & GAR KOMPLEKSİ TASARIM KONSEPTİYLE TÜRKİYE VE DÜNYA'DA BİR İLK OLACAK"

En kısa zamanda gün yüzüne çıkan tarihi değerleri halkımızla ve tüm dünyayla paylaşacağız diyen Karaismailoğlu, "Bu kapsamda yeni bir çalışmamız var. Tarihi Haydarpaşa Gar alanı; Arkeopark Gar Kompleksi tasarım konseptiyle Türkiye ve Dünya'da bir ilk olacak. İstanbul'un tarihine ışık tutan arkeopark, tarih turizmi açısından önemli bir çekim noktası haline gelecek. Restorasyon, müze ve arkeo park çalışmalarımız tamamlandığında Haydarpaşa Garı eskiden olduğu gibi demiryolu faaliyetlerine de yeni yüzüyle kısmen devam edecektir. Gar Binası ulaşım hattımızın bir parçası olarak halkımızın hizmetinde olacaktır. Bizlere bırakılan bu kıymetli mirası eski halinden daha iyi bir durumda, işlevleri artmış olarak canlılığıyla halkımıza açacağız" diye konuştu.

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Tarihi Haydarpaşa Garı istasyon bölgesinde ve çevresinde Marmaray çalışmaları sırasında tarihi kalıntılara rastlanması üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı adına İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından Mayıs 2018'de başlatılan kazı çalışması, yaklaşık 2 yıldır büyük bir titizlikle devam ediyor.
Title
Osmanlı, Bizans, Helenistik ve Klasik dönemlere ait birbirinden farklı tarihi yapıları içerisinde barındıran alanda yapılan kazı çalışmaları, Anadolu'nun köklü tarihine ışık tutuyor.
Title
Arkeolog, müze uzmanı ve işçilerden oluşan 430 kişi tarafından peronlar, menfez, İbrahimağa ve İbrahimağa manevra bölgelerini içine alan yaklaşık 350 bin metrekare alanda yürütülen çalışmalarda ortaya çıkan buluntular, tarihi 2 bin 500 yıl önceye uzanan Körler Ülkesi olarak bilinen Khalkedon (Kadıköy) antik şehrine ait önemli ipuçları veriyor.
Title
Saray ve kale olduğu düşünülen kalıntılara rastlandı <br> <br> Titizlikle yürütülen kazılarda bugüne kadar Khalkedon'a ait mimari kalıntılar, mezarlar, binlerce obje ve hamam ile 10 bine yakın sikke bulundu.
Title
Çalışmalarda, MÖ 5. yüzyıla ait olduğu belirtilen ve saray olduğu düşünülen bir mimari kalıntı ile kale olduğu sanılan ve bu yönde inceleme çalışmaları süren T şeklinde bir yapıya rastlandı.
Title
Ayrıca, kazıda MS 5. yüzyılda Azize Bassa adına inşa edilen bir kilisenin kalıntıları da bulundu. Azize Bassa Kilisesi'nin (Sainte Bassa Kilisesi) içerisinde yer alan bir alanda 28 insana ait iskeletler arkeologların küçük fırçalar ve ince uçlu aletlerle yaptıkları titiz çalışmalar sonucu ortaya çıkarıldı.
Title
Tümlenebilecek eserler restore ediliyor <br> <br> Tarihi garda devam eden kazı çalışmalarında gelinen son durumu AA ekibi, havadan görüntüledi. Farklı bölgelerde yürütülen kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkan buluntular, uzmanlar tarafından hangi kazı bölgesinden geldiği ve kaç metre derinlikte bulunduğu not alınarak kasalara yerleştiriliyor.
Title
Fırça ve su yardımıyla ön yıkama ve detaylı yıkama işlemlerinden geçirilen eserlerin tasnifi yapılarak işlevli ve kullanılabilecek durumda olanlar ayrıştırılıyor.
Title
Tümlenebilecek eserler restorasyon işleminden geçirildikten sonra envantere gönderiliyor. Envanter numarası verilerek kayıt altına alınan ve fotoğraflanan eserler, sergilenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ne götürülüyor.
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İstanbul'un tarihini zenginleştiren en önemli kazılardan <br> <br> İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, AA muhabirine, kazı alanının Marmaray çalışmaları esnasında ortaya çıktığını ve tarihi derinliğinin MÖ 5. yüzyıla uzandığını anlattı.
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Kazı çalışmalarının yaklaşık 2 bin 500 yıllık bir yerleşim alanında yapıldığını belirten Yılmaz, bugün Haydarpaşa Limanı olarak isimlendirilen alanın Romalılar döneminde tarihte Khalkedon diye adlandırılan Kadıköy bölgesinde ortaya çıktığını söyledi.
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Kazıda ortaya çıkan buluntuların, buranın bir liman şehri olduğunu gösterdiğini aktaran Yılmaz, şöyle konuştu: Kazılardan ortaya çıkan buluntular, Khalkedon'un işlek ve hareketli bir ticaret limanı olduğunu gösteriyor. Buna bağlı olarak da çevresinde bir yerleşim alanı oluşmuş. MÖ 5. yüzyıldan başlayarak Cumhuriyet dönemini de içine alan süreçte bu alanda farklı yüzyıllara ait katmanlara rastlamak mümkün. Hem Roma hem Osmanlı hem de Cumhuriyet dönemi yapı izleri ve kalıntıları burada bulunuyor. Alanın buluntularına ve kalıntılarına baktığımızda bir plan doğrultusunda yapılanma olduğunu görüyoruz. İstanbul'un tarihine ait buluntular açısından da şehrin tarihini zenginleştiren en önemli kazılardan birisi. Bu alanın varlığı İstanbul, ticaret ve şehirleşme tarihi açısından son derece önemlidir. Çünkü sikkeler ve diğer buluntular burada çok canlı, dinamik bir yapılaşma olduğunu gösteriyor.
Title
Ölülerin hediyeyle defnedildiğini görüyoruz <br> <br> Kazıda MÖ 5. yüzyılda başlayıp bugüne gelen süreçte farklı dönemlerden 10 bin civarında sikke bulunduğunu kaydeden Yılmaz, bu sikkelerin varlığının, şehrin hem sürekliliğinin hem etkinliğinin hem de ticari bir alan oluşunun bariz göstergesi olduğunu ifade etti.
Title
Coşkun Yılmaz, kazı çalışmalarında ortaya çıkan kalıntı ve buluntulara ilişkin şu bilgileri verdi: Kazı alanında bir hamam buluntusu var. Arkadaşların çalıştığı alanda ise bir saray kalıntısı olduğu varsayılıyor, bu konuda araştırma sürüyor. Atölyeler var. MS 5. yüzyıla tarihlenen ve İstanbul'un ilk kilise yapılarından biri olarak kabul edilen Azize Bassa Kilisesi ise Haydarpaşa kazılarının en önemli buluntularından biri. Yapı, hem Hristiyanlık tarihi hem de İstanbul'daki dini hayat açısından son derece önemli. Kilisenin içindeki alanda 28 insan iskeleti bulunuyor. Bu iskeletler de kazının en önemli bulgularından biri olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü hem defin kültürü hem buranın yaşam alanı hem de kilisenin önemi açısından fikir veriyor. Nitekim iskeletler incelendiğinde ölülerin hediyeyle defnedildiğini görüyoruz. Mesela, bir iskeletin diz bağı içerisinde koku şişesi ve benzeri hediyeler ortaya çıktı.
Title
Çalışmalar sarraf titizliğinde yürütülüyor <br> <br> Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak arkeolojik çalışmaları ve kazıları son derece önemsediklerini ifade eden Yılmaz, arkeolojik kazılarda gelişmiş, modern ve etkili çalışmaların uygulandığına belirterek, Bakanlığın mevsimsel kazı çalışmalarından ziyade yılın tamamını kapsayan etkili ve dinamik bir arkeolojik çalışma süreci başlattığını anlattı.
Title
Yılmaz, kazı denilince akla modern ya da geleneksel kazı araçlarıyla yapılan işlemlerin geldiğini anlatarak, Arkeolojik kazılar çok meşakkatli, zahmetli ve titizlik isteyen çalışmalardır. Arkeologlarımızın, diş tedavisinde kullanılan bazı aletler ve küçük fırçalarla bu objeleri temizlemeye çalıştıklarını, kırıntıya ve tahribata sebebiyet vermeden ortaya çıkardıklarını görüyoruz. Çalışmalar adeta bir sarraf titizliğinde ve hızla ilerliyor. diye konuştu.
Title
Kazıdan çıkan buluntular sergilenecek <br> <br> Kazı çalışmalarının bitimiyle ilgili net bir gün vermenin kazının ruhuna aykırı olduğunu dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: Çünkü arkeolojik kazı, bir sarraf titizliğiyle yeri geldiğinde diş fırçasına varıncaya kadar hassas, ince, titiz, sabır, ustalık ve ihtisas isteyen bir iştir. 400'ü aşkın insanla yapıldığı dikkate alındığında bu, kazı çalışması için önemli bir ekiptir. Çalışmalar rutin mesai anlayışının dışında yoğun bir şekilde devam ediyor. En kısa sürede bitirmek muradımız ama bunu yaparken de buradaki kültürel mirası en güzel şekilde ortaya çıkarmayı ve insanımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Kazılar tamamlandığı zaman buradaki buluntuların sergileneceği alanlar oluşturulacak.
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'Körler Ülkesi' 2 bin 500 yıllık tarihe ışık tutuyor
Title
'Körler Ülkesi' 2 bin 500 yıllık tarihe ışık tutuyor
Title
'Körler Ülkesi' 2 bin 500 yıllık tarihe ışık tutuyor
Title
'Körler Ülkesi' 2 bin 500 yıllık tarihe ışık tutuyor
Title
'Körler Ülkesi' 2 bin 500 yıllık tarihe ışık tutuyor
Title
'Körler Ülkesi' 2 bin 500 yıllık tarihe ışık tutuyor
Title
'Körler Ülkesi' 2 bin 500 yıllık tarihe ışık tutuyor
Title
'Körler Ülkesi' 2 bin 500 yıllık tarihe ışık tutuyor
Title
'Körler Ülkesi' 2 bin 500 yıllık tarihe ışık tutuyor
Title
'Körler Ülkesi' 2 bin 500 yıllık tarihe ışık tutuyor
Title
'Körler Ülkesi' 2 bin 500 yıllık tarihe ışık tutuyor
Title
'Körler Ülkesi' 2 bin 500 yıllık tarihe ışık tutuyor
"Körler Ülkesi" 2 bin 500 yıllık tarihe ışık tutuyor
Haydarpaşa Garı çevresindeki arkeolojik kazı alanında yapılan çalışmalarda ortaya çıkan, "Körler Ülkesi" olarak bilinen Khalkedon (Kadıköy) antik şehrine ait buluntular, bölgenin 2 bin 500 yıllık tarihini gözler önüne seriyor.

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