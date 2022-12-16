Bakan Kirişci: Ödemeler hesaplara aktarılıyor

Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "713 milyon 836 bin liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

713 milyon 836 bin TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.



Hayırlı ve bereketli olsun.#SenÜretYeter pic.twitter.com/KEI3zej58w — Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) December 16, 2022

Kirişci'nin paylaşımında desteğin detaylarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

Buna göre, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım prim desteği için 426 milyon 540 bin 749 lira, hayvan genetik kaynakları koruma desteği için 39 milyon 575 bin 160 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği için 37 milyon 188 bin 9 lira, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği için 25 milyon 864 bin lira ödenecek.

Hastalıktan ari işletme desteği kapsamında 154 milyon 334 bin 360 liralık, atık-aşı-küpe uygulama desteği kapsamında 2 milyon 397 bin 654 liralık, et regülasyonu desteği kapsamında 9 milyon 960 bin liralık, düve alım desteği kapsamında da 1 milyon 736 bin liralık ödeme gerçekleştirilecek.

REKLAM

Hayvan hastalıkları tazminat desteğine yönelik ödeme tutarı da 16 milyon 240 bin 68 lira olacak.

DÜNYA Belçika'da çalışanlar hayat pahalılığını protesto için greve gitti

GÜNDEM Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: Yerli milli elektrikli trenlerimizin tasarım çalışmaları bitmek üzere

OYNAT 01:05 Ankara merkezli 3 ildeki 'uyuşturucu' operasyonunda 25 tutuklama Ankara merkezli İstanbul ve Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 72 şüpheliden 25'i tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında Ankara merkezli İstanbul ve Gaziantep'te 14 Aralık'ta operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 72 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 25'i tutuklanırken, 19'u adli kontrol şartıyla, 28'i ise serbest bırakıldı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



