Ekonomi Bakan Kirişci Tarım Cebimde uygulamasını tanıttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Kirişci 'Tarım Cebimde' uygulamasını tanıttı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "TarımCebimde Uygulaması Tanıtım Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişci, TarımCebimde mobil uygulamasının dijitalleşme adına devrim niteliğinde olduğunu belirterek uygulama sayesinde çiftçilerin, "küpe sorgulama" ve "destek takvimi" konularına erişebileceğini bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Kirişci Tarım Cebimde uygulamasını tanıttı
​Bakan Kirişci

Kirişci, Bakanlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen "TarımCebimde Uygulaması Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, gıda arz güvenliği ve ürün planlaması için dijitalleşmenin esas olduğunun altını çizdi.

2 MİLYONDAN FAZLA ÇKS OLUŞTURULDU

Bu kapsamda Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ile ilgili bazı iş ve işlemlerin e-Devlet üzerinden de yapılması imkanını getirdiklerini anımsatan Kirişci, bu entegrasyonla 2 Ocak itibarıyla çiftçilerin 2 milyon 824 bin 44 ÇKS belgesi oluşturduğunu söyledi.

Kirişci, AK Parti hükümetleri döneminde, dünyaya örnek teşkil edebilecek e-Devlet uygulamalarıyla dijital hizmetler konusunda yeni bir dönem başlatıldığına işaret etti.

TARIMDA DİJİTAL DEVRİM: TAMAMI YERLİ VE MİLLİ

Dijitalleşme konusundaki çalışmalarının planlı bir şekilde devam ettiğine dikkati çeken Kirişci, şu değerlendirmelerde bulundu:

  • "TarımCebimde mobil uygulamamız için dijitalleşme adına bir devrim diyebiliriz. Burada paylaşacağımız uygulamanın birinci versiyonu olacaktır. TarımCebimde 1.0, tamamıyla yerli ve milli bir uygulamadır. İlk günden bugüne uygulamanın hayata geçirilmesinde dökülen akıl ve alın teri, tamamıyla Bakanlığımız personeline aittir. Uygulama için herhangi bir özel bütçe oluşturulmamış, Bakanlığımızın iç kaynakları seferber edilmiştir. TarımCebimde 1.0 mobil uygulaması, 1 Ocak itibarıyla tüm mobil marketlerden mobil cihaza indirilip açıldığında herhangi bir kayıt işlemi gerektirmeden ana sayfaya erişilebilmektedir."

DESTEKLERE BAKILABİLECEK

Kirişci, TarımCebimde uygulamasının kullanıcılarının ikiye ayrıldığını belirterek, uygulamayı Bakanlığa kayıtlı çiftçilerin ve diğer kullanıcıların kullanabileceğini aktardı. Kirişci, uygulamaya ilişkin şunları kaydetti:

"Diğer kullanıcılar dediğimiz yani bilgi almak isteyen herkes uygulamayı kullanabilecek. İlçe bazlı ürün önerileri herkese açık. ÇKS belgesi alma menüsü kayıtlı olan çiftçilerimizin girebileceği bir alan. Destek menüsü bütün herkese açık. Hayvansal üretimle ilgili menüde 7 tane alt menü var, burada da herkese açık menüler var, mesela küpe sorgulama herkese açık. Destek takvimi menüsünde ise verilecek desteklerin tarihlerine ilişkin bilgiler yer alıyor. Mobil uygulamada ayrıca haber ve duyuru ile ilgili bölümler de yer alıyor. Eğitim ve yayın ile ilgili de herkesin erişim sağlayabileceği bilgiler yer alıyor. Ayrıca, e-Devlet hizmeti menüsü de var, burada sizi Bakanlığımızın e-Devlet üzerinden sunduğu hizmetlere yönlendiriliyorsunuz."

Uygulamanın sürekli iyileştirileceği bilgisini paylaşan Kirişci, bu çerçevede kullanıcıların geri dönüşlerinin dikkate alınacağını anlattı.

Kirişci, uygulamanın yeni versiyonlarında iklim, toprak ve su kısıtları göz önüne alınarak çiftçilere parsel bazlı ürün önermeleri yapılacağını vurgulayarak, arıcılık, su ürünleri, ipek böcekçiliği gibi üretim faaliyetlerine ilişkin hizmetlerin de ilave edileceğini söyledi.

Hasat başladı: Türkiye'den Avrupa’ya ihraç ediliyor
GÜNDEM
Hasat başladı: Türkiye'den Avrupa’ya ihraç ediliyor

Bir yılda 12 milyon araç geçti: Türkiye'nin en çok kullanılan güzergâhlarından oldu
FOTOĞRAF 7
Title
Türkiyenin en önemli geçiş noktalarından Bolu Dağı Tüneli, 2022 yılında en çok kullanılan güzergahlardan biri oldu.
Title
Ankara ve İstanbul gibi Türkiyenin en büyük 2 metropol şehrini birbirine bağlayan TEM yolunun Bolu Dağı geçişinden 12 aylık süreçte 12 milyon 355 bin 862 araçla geçiş yaptığı açıklandı.
Title
Söz konusu araçlardan 6 milyon 120 bin 16sı Ankara yönünü, 6 milyon 235 bin 846sı İstanbul yönünü kullandı.
Title
Böylece günlük ortalama araç geçiş sayısı 33 bin 851 oldu.
Title
Tünelden en fazla araç geçişi ise temmuz ve kasım ayları arasında gerçekleşti.
Title
Bir yılda 12 milyon araç geçti
Title
Türkiyenin en çok kullanılan güzergâhlarından oldu
Bir yılda 12 milyon araç geçti: Türkiye'nin en çok kullanılan güzergâhlarından oldu
Bolu Dağı'nın TEM yolu tünelinden 2022 yılında 12 milyon 355 bin 862 araç geçiş yaptı. Tünelden en fazla araç geçişi ise temmuz ve kasım ayları arasında gerçekleşti.

Cumhuriyeti tarihinde bir ilk: Yerli ve milli uçaksavar envantere girdi
FOTOĞRAF 12
Title
Türkiye’nin kalifiye olmuş tek ve en büyük kalibre makineli tüfeği olan CANiK M2 QCB’nin 750 adetlik teslimatı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir seferde teslim edilen en yüksek adet 12.7mm makineli tüfek olarak da tarihe geçti.
Title
Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, bir başarıya gururla daha imza attı.
Title
2018 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan platform makineli tüfeği projesi kapsamında geliştirilen, Türkiye’nin tek ve en büyük kalibre makineli tüfeği CANiK M2 QCB, TSK ve kolluk kuvvetlerinin envanterine kazandırıldı.
Title
CANiK, 750 adet uçaksavarı (CANiK M2 QCB), tek seferde Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim ederek Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilki daha gerçekleştirdi.
Title
CANiK, Aralık 2022’de teslim etmeyi taahhüt ettiği 750 adet M2 QCB’nin tamamını TSK’nın envanterine kattı.
Title
Teslim edilen 750 adet uçaksavarın kurumlara adetsel dağılımı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve kurumlarımızın yapmış olduğu mutabakata göre belirlendi.
Title
SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, “CANiK olarak deneyimli ve güçlü ekibimizle birlikte muazzam bir çalışma ile Türkiye’nin tek ve en büyük kalibre makineli tüfeğini geliştirdik. 3 yıllık bu dönemde 160 milyon liralık AR-GE ve 440 milyon liranın üzerinde endüstriyelleşme yatırımıyla hayata geçirdiğimiz uçaksavarımız CANiK M2 QCB’yi TSK ve İçişleri Bakanlığımızın hizmetine sunduğumuz için onur duyuyoruz. CANiK M2 QCB, buzlanma ve kirlenme testlerini dünyada başarı ile tamamlayan tek silah oldu. Ayrıca, resmi olarak 20 bin namlu atım ömrü ile dünya rekoru kırdık ve 12.7x99 mm ağır makineli tüfekler için hazırlanmış dünyanın en zor kalifikasyon testini tekrarsız sıfır hata ile tamamladık. Ağustos 2022’de elde ettiğimiz kalifikasyon başarımızın ardından şimdi de yeni bir rekora imza attık ve toplamda 750 adet uçaksavarı (CANiK M2 QCB) ordumuzun envanterine tek seferde kazandırdık. Cumhuriyet tarihinde ve hatta bu kalibrede bir silahın tek seferde 750 adet bir rakamla teslim edilmesi neredeyse görülmemiş bir başarıdır. Bize güvenerek, bu görevi veren Savunma Sanayii Başkanlığımıza teşekkürü borç biliyoruz” dedi.
Title
CANiK’in global pazara yönelik hedeflerine de hız kesmeden devam ettiğini belirten C. Utku Aral, “Dünyanın dört kıtasında 69 ülkeye ihracat gerçekleştiren CANiK markamız ile Türkiye ekonomisinin kalkınmışlık seviyesini daha ileri noktalara taşımaya yönelik katkı sunmaya devam ediyoruz. Şu anda kadar CANiK, M2 QCB uçaksavarı için 3 bin 500 adet onaylanmış siparişi bulunuyor. 3 bin 500 adetlik siparişin tamamı yurt dışındaki dost ve müttefik ülkelerin kolluk kuvvetlerine teslim edeceğiz” diye konuştu.
Title
Türkiye’nin kalifiye olmuş tek yerli ve milli uçaksavarı CANiK M2 QCB, Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Ağustos 2022’de kalifiye edildi.
Title
Silahlar kalifikasyon sürecinde 40 günlük kısa bir sürede Amerikan TOP ve NATO standartlarında 23 farklı testin hepsini hatasız ve tekrarsız tamamlayarak, daha önce görülmemiş bir sonuç elde etti.
Title
Bu kalifikasyon ve test sürecinde, 200 binin üzerinde mermi kullanıldı. Buzlanma ve kirlenme testlerini dünyada başarı ile tamamlayan tek silah olduğu gibi 20 bin namlu atım ömrü ile de dünya rekorunu kırdı. Bu test sonuçları ile dünyadaki tüm benzerlerinden çok daha üstün bir performans gösteren CANiK M2 QCB Türkiye Cumhuriyeti envanterine girdi.
Title
Cumhuriyeti tarihinde bir ilk: Yerli ve milli uçaksavar envantere girdi
Platform makineli tüfeği projesi kapsamında geliştirilen yerli ve milli 12.7 x 99 mm uçaksavar CANiK M2 QCB Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hizmetine girdi.
Soğuk algınlığı ilacı savaşları

Soğuk algınlığı ilacı savaşları
Gizlice gelip çıkarıyorlar

Gizlice gelip çıkarıyorlar

Arabalarına doldurup para için satıyorlar.
Cumhurunyüzyılı olacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Şafak için yazdı.
Ilgaz Dağı beyaza büründü

Ilgaz Dağı beyaza büründü

Kar yağışı sonrasında ortaya çıkan manzara görenleri büyülüyor.
'Cumhuriyet tarihinin<br>rekoru kırıldı'

'Cumhuriyet tarihinin
rekoru kırıldı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da 2022 yılı dış ticaret rakamlarını açıklıyor.

​CHP-İYİ Parti sürtüşmesine küçük ortaklar tepki gösteriyor.

İzlediği haberden etkilenerek Anadol koleksiyonu yaptı.

Termometreler eksi 21'i gösterdi: Her yer buz tuttu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.