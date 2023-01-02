Bakan Kirişci 'Tarım Cebimde' uygulamasını tanıttı

Kirişci, Bakanlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen "TarımCebimde Uygulaması Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, gıda arz güvenliği ve ürün planlaması için dijitalleşmenin esas olduğunun altını çizdi.

2 MİLYONDAN FAZLA ÇKS OLUŞTURULDU

Bu kapsamda Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ile ilgili bazı iş ve işlemlerin e-Devlet üzerinden de yapılması imkanını getirdiklerini anımsatan Kirişci, bu entegrasyonla 2 Ocak itibarıyla çiftçilerin 2 milyon 824 bin 44 ÇKS belgesi oluşturduğunu söyledi.

Kirişci, AK Parti hükümetleri döneminde, dünyaya örnek teşkil edebilecek e-Devlet uygulamalarıyla dijital hizmetler konusunda yeni bir dönem başlatıldığına işaret etti.

TARIMDA DİJİTAL DEVRİM: TAMAMI YERLİ VE MİLLİ

Dijitalleşme konusundaki çalışmalarının planlı bir şekilde devam ettiğine dikkati çeken Kirişci, şu değerlendirmelerde bulundu:

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"TarımCebimde mobil uygulamamız için dijitalleşme adına bir devrim diyebiliriz. Burada paylaşacağımız uygulamanın birinci versiyonu olacaktır. TarımCebimde 1.0, tamamıyla yerli ve milli bir uygulamadır. İlk günden bugüne uygulamanın hayata geçirilmesinde dökülen akıl ve alın teri, tamamıyla Bakanlığımız personeline aittir. Uygulama için herhangi bir özel bütçe oluşturulmamış, Bakanlığımızın iç kaynakları seferber edilmiştir. TarımCebimde 1.0 mobil uygulaması, 1 Ocak itibarıyla tüm mobil marketlerden mobil cihaza indirilip açıldığında herhangi bir kayıt işlemi gerektirmeden ana sayfaya erişilebilmektedir."

DESTEKLERE BAKILABİLECEK

Kirişci, TarımCebimde uygulamasının kullanıcılarının ikiye ayrıldığını belirterek, uygulamayı Bakanlığa kayıtlı çiftçilerin ve diğer kullanıcıların kullanabileceğini aktardı. Kirişci, uygulamaya ilişkin şunları kaydetti:

"Diğer kullanıcılar dediğimiz yani bilgi almak isteyen herkes uygulamayı kullanabilecek. İlçe bazlı ürün önerileri herkese açık. ÇKS belgesi alma menüsü kayıtlı olan çiftçilerimizin girebileceği bir alan. Destek menüsü bütün herkese açık. Hayvansal üretimle ilgili menüde 7 tane alt menü var, burada da herkese açık menüler var, mesela küpe sorgulama herkese açık. Destek takvimi menüsünde ise verilecek desteklerin tarihlerine ilişkin bilgiler yer alıyor. Mobil uygulamada ayrıca haber ve duyuru ile ilgili bölümler de yer alıyor. Eğitim ve yayın ile ilgili de herkesin erişim sağlayabileceği bilgiler yer alıyor. Ayrıca, e-Devlet hizmeti menüsü de var, burada sizi Bakanlığımızın e-Devlet üzerinden sunduğu hizmetlere yönlendiriliyorsunuz."

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Uygulamanın sürekli iyileştirileceği bilgisini paylaşan Kirişci, bu çerçevede kullanıcıların geri dönüşlerinin dikkate alınacağını anlattı.

Kirişci, uygulamanın yeni versiyonlarında iklim, toprak ve su kısıtları göz önüne alınarak çiftçilere parsel bazlı ürün önermeleri yapılacağını vurgulayarak, arıcılık, su ürünleri, ipek böcekçiliği gibi üretim faaliyetlerine ilişkin hizmetlerin de ilave edileceğini söyledi.

GÜNDEM Hasat başladı: Türkiye'den Avrupa’ya ihraç ediliyor

FOTOĞRAF 7 Türkiyenin en önemli geçiş noktalarından Bolu Dağı Tüneli, 2022 yılında en çok kullanılan güzergahlardan biri oldu. Ankara ve İstanbul gibi Türkiyenin en büyük 2 metropol şehrini birbirine bağlayan TEM yolunun Bolu Dağı geçişinden 12 aylık süreçte 12 milyon 355 bin 862 araçla geçiş yaptığı açıklandı. Söz konusu araçlardan 6 milyon 120 bin 16sı Ankara yönünü, 6 milyon 235 bin 846sı İstanbul yönünü kullandı. Böylece günlük ortalama araç geçiş sayısı 33 bin 851 oldu. Tünelden en fazla araç geçişi ise temmuz ve kasım ayları arasında gerçekleşti. Bir yılda 12 milyon araç geçti Türkiyenin en çok kullanılan güzergâhlarından oldu Bir yılda 12 milyon araç geçti: Türkiye'nin en çok kullanılan güzergâhlarından oldu Bolu Dağı'nın TEM yolu tünelinden 2022 yılında 12 milyon 355 bin 862 araç geçiş yaptı. Tünelden en fazla araç geçişi ise temmuz ve kasım ayları arasında gerçekleşti.



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