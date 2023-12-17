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Ekonomi

Bakan Koca'dan üç il için şehir hastanesi müjdesi

TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde şehir hastanelerine yönelik eleştirilere yanıt veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya şehir hastaneleri için proje çalışmalarının başladığını açıkladı.

08:49 - 17/12/2023 Pazar
Güncelleme: 09:48 - 17/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde 6 devlet hastanesinin hizmete açılmış vaziyette olduğunu kaydederek, "Bunlar Defne, Samandağ, Arsuz, Hassa, İskenderun ve Belen devlet hastaneleridir. Antakya, Erzin, Altınözü, Payas, Oğuzeli, Nurdağı, Kahramanmaraş, Nurhak, Türkoğlu ve Çelikhan’da toplam bin 588 yatak kapasiteli 10 acil durum hastanemiz yaklaşık dört ay sonra hizmete açılacak. Hatay, Kahramanmaraş, Malatya şehir hastanelerinin proje çalışmaları başladı" diye konuştu.


AK Parti hükümetlerinin sağlık alanında yaptığı hizmetleri anlatan Koca, şöyle konuştu:

Sağlıkta Şiddet Yasası'nı çıkararak sağlık çalışanlarına kanuni en güçlü korumayı getirdik. Yükseköğretim mezunu tüm sağlık çalışanlarının 3600 ek göstergeden faydalanmasını sağladık. Hekimlerimizin emekliliklerine dair özlük haklarında önemli iyileştirmeler yapıldı. İntörn hekimlerle diş hekimliği fakültesi son sınıf öğrencilerine yapılan ödemeler asgari ücret düzeyine çıkarıldı. Beyaz Kod uygulamasının yanında Gri Kod uygulamasını da pilot olarak başlattık. Çalışmalarımız sonucunda Beyaz Kod sayısı 1 milyonda 23'ten 1 milyonda 12'ye indi. Bebek ve anne ölümlerini önemli ölçüde azalttık. Aile hekimliklerinde yapılan muayene sayısını yüzde 31, tüm muayenelerin sayısını yüzde 20 artırdık.


Evlilik öncesi SMA Taşıyıcı Tarama Programı kapsamında 1 milyon 100 binden fazla çifti taradık. Yenidoğan SMA Tarama Programında 1 milyon 400 binden fazla bebeğimizi taradık. Erken tanı, tedavi başarımızın yüzde 90'ın üzerine çıkmasını sağladı. Aile Diş Hekimliği uygulamasını 3 ilimizde pilot olarak başlattık. 42 Aile Diş Hekimliği biriminde 10 bini aşkın çocuğumuza ve ailelerine ulaştık. Bakanlığımıza bağlı hastanelerimizde toplam yatak kapasitesi 171 bin 932’ye yükseldi. Nitelikli yatak kapasitemiz 13 kat arttı. Kullanılan her 100 kutu ilacın 91’i, değer bazında ise yüzde 58’si artık ülkemizde üretiliyor.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 2028'de tüm aşılar yüzde 100 Türkiye'de üretiliyor olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 2028'de tüm aşılar yüzde 100 Türkiye'de üretiliyor olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Hıfzıssıhha Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Üretim Merkezinin inşaatının tamamlandığını, pilot üretimlere 2025 yılında başlayacaklarını dile getiren Koca, hedeflerinin ihtiyaç olan aşıların tamamının Türkiye'de üretmek olduğunu anlattı. Çocukluk çağı bağışıklama programındaki kuduz, Hepatit A ve suçiçeği gibi üç aşıyı teknoloji transferi ile Türkiye'de üretileceğini ifade eden Bakan Koca, "Bağışıklama programındaki diğer tüm aşılar Hıfzıssıhha'da üretilecek. 2028'de tüm aşılar yüzde 100 Türkiye'de üretiliyor olacak." dedi.




#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
#Şehir hastanesi
#TBMM Genel Kurulu
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