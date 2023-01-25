Bakan Kurum: Şu anda yaşadığımız meteorolojik bir kuraklık

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Meteoroloji Genel Müdürü'nün kendisine kuraklık hakkında bilgi verdiğini belirten Bakan Kurum, "Kuraklık; meteorolojik, tarımsal ve hidrolojik kuraklık olarak üçe ayrılıyor. Şu anda yaşadığımız meteorolojik bir kuraklık. En son 2008 yılında böyle bir kuraklıkla karşı karşıya kaldık. Bu kuraklık neticesinde su kaynaklarımızda ciddi oranda azalma yaşandı, tarım faaliyetleri ve üretimde hem girdileri hem de maliyetleri artıran, belki önümüzdeki süreçte bu suları bulamayacağımız endişesine de hepimizi sevk ediyor" dedi.