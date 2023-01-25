Bakan Kurum: Şu anda yaşadığımız meteorolojik bir kuraklık

"Bu manada biz de bakanlık olarak atıl durumda ve tarıma elverişsiz olan 300 milyon metrekare araziyi yenilenebilir enerji yatırımlarını gerçekleştirmek için sanayicimize, üreticimize tahsis ediyoruz. Onlar gidecek; arazilere rüzgar ve güneş enerjisi santralleri kurulacak. 20 bin megavat yenilenebilir enerji üretimi sağlamış olacağız" dedi.1 Ocak 2023'ten itibaren 5 bin metrekare inşaat alanına sahip tüm projelerde, tüketilen enerjinin yüzde 5'inin yenilenebilir enerjiden karşılanmasını zorunlu hale getirdiklerini hatırlatarak, "İnşallah bu oran 2025'te yüzde 10 seviyesine çıkacak ve artarak gidecek. 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesiyle birlikte yapmış olduğumuz sanayi sitelerine yenilerini ekliyoruz. Türkiye çapında 50 bin sanayi sitesi inşasını gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 10 bin sanayi sitesini bitirerek vatandaşımızın hizmetine sunduk. Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi'nin uygulamasını da 2024 yılında başlatacağız. Karbon fiyatlama mekanizmasından elde edeceğimiz gelirle, ülkemiz sanayisinin temiz üretim ve yatırım süreçlerine destek olacağız"