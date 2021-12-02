Ekonomi Bakan Muş açıkladı Kasım ayında ihracat rekoru
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Muş açıkladı: Kasım ayında ihracat rekoru

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ihracat rakamlarını açıkladı. Kasım ayı ihracatında rekor kırıldı. Bakan Mehmet Muş, "İhracatımız kasımda, geçtiğimiz yılın kasım ayına göre yüzde 33,4’lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu değer, en yüksek aylık ihracatımız" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Bakan Muş açıkladı: Kasım ayında ihracat rekoru
Arşiv

Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 7.4 büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) 2021 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 7.4 arttığını duyurdu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.7 yükseldi.

"Artış geçici değil kalıcı"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise yaptığı açıklamada kasım ayı ihracat rekorunun kırıldığını duyurdu. Türkiye'nin kasım ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 33,4 artışla 21,5 milyar dolara ulaştığını belirten Muş, şunları söyledi: "Rakamlar, ihracatımızdaki artışın geçici değil kalıcı olduğunu göstermektedir. Bakanlık olarak katma değerli ürün ihracatımızı yükseltmek ve kalıcı hale getirmek için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ihracat iklimi oluşturmaktır.

"Çalışanlarımızı enflasyona yedirmeyeceğiz"

Döviz kurlarında son günlerde yaşanan dalgalanmanın vatandaşlarımıza minimum düzeyde yansıması için azami çaba sarf ediyoruz. Çalışanlarımızı asla enflasyona ezdirmiyeceğiz. Türkiye, dünya ticaretinde güçlü bir tedarikçi güvenli bir limandır. Piyasalarda meydana gelen bu geçici dalgalanmaları da bertaraf edeceğiz.

Yıllıklandırılmış bazda ihracatımız 221 milyar dolara yükselirken; Ocak-Kasım döneminde ise ihracatımız 203,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Dış ticaret açığımız Ocak-Kasım döneminde geçtiğimiz yıla göre yüzde 13,6 azalışla 39,2 milyar dolara gerilemiştir."

İhracatta son 7 ayın 6'sında rekor kırıldı
EKONOMİ
İhracatta son 7 ayın 6'sında rekor kırıldı

Züccaciye'de 6,5 milyar $'lık ihracat rekoruna hazırız
EKONOMİ
Züccaciye'de 6,5 milyar $'lık ihracat rekoruna hazırız

Tarihin ihracat rekoru: Geçtiğimiz yıla oranla yüzde 35 arttı
EKONOMİ
Tarihin ihracat rekoru: Geçtiğimiz yıla oranla yüzde 35 arttı
BMde silahlı saldırgan alarmı

BM'de silahlı saldırgan alarmı

Genel Merkez kapatıldı, tüm personel uyarıldı.
Fitchten Türkiye açıklaması

Fitch'ten Türkiye açıklaması

​Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 10,5'e yükseltti.
Talancılar durdurulsun

Talancılar durdurulsun

​Kredinin yüzde 60'ını dolar zenginleri alıyor.
Gizli açık ambargo dönemi kapandı

Gizli açık ambargo dönemi kapandı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli silah sanayiine övgü.
Öncelik düşük faiz

Öncelik düşük faiz

​Yeni Hazine Bakanı Nureddin Nebati'den ilk mesaj.
Hedefi 11 ayda aştık

Hedefi 11 ayda aştık

​İhracatta yıllık hedef olan 211 milyar dolar şimdiden aşıldı.

Paket mini reform köklü

Paket mini reform köklü

​Siyasi Partiler ve seçim kanunlarında değişiklikler içeren çalışmada son aşamaya gelindi.

Aksa Müslümanlarındır

Aksa Müslümanlarındır

​Mescid-i Aksa'nın İslami kimliği BM'de teyit edildi.

Türbelere neden gidiyoruz?

Türbelere neden gidiyoruz?

​Hastalıklara çare bulmak ve psikolojik rahatlama en bilinen sebepler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.