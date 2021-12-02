Bakan Muş açıkladı: Kasım ayında ihracat rekoru

Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 7.4 büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) 2021 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 7.4 arttığını duyurdu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.7 yükseldi.

"Artış geçici değil kalıcı"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise yaptığı açıklamada kasım ayı ihracat rekorunun kırıldığını duyurdu. Türkiye'nin kasım ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 33,4 artışla 21,5 milyar dolara ulaştığını belirten Muş, şunları söyledi: "Rakamlar, ihracatımızdaki artışın geçici değil kalıcı olduğunu göstermektedir. Bakanlık olarak katma değerli ürün ihracatımızı yükseltmek ve kalıcı hale getirmek için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ihracat iklimi oluşturmaktır.

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"Çalışanlarımızı enflasyona yedirmeyeceğiz"

Döviz kurlarında son günlerde yaşanan dalgalanmanın vatandaşlarımıza minimum düzeyde yansıması için azami çaba sarf ediyoruz. Çalışanlarımızı asla enflasyona ezdirmiyeceğiz. Türkiye, dünya ticaretinde güçlü bir tedarikçi güvenli bir limandır. Piyasalarda meydana gelen bu geçici dalgalanmaları da bertaraf edeceğiz.

Yıllıklandırılmış bazda ihracatımız 221 milyar dolara yükselirken; Ocak-Kasım döneminde ise ihracatımız 203,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Dış ticaret açığımız Ocak-Kasım döneminde geçtiğimiz yıla göre yüzde 13,6 azalışla 39,2 milyar dolara gerilemiştir."

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