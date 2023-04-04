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Ekonomi

Bakan Muş duyurdu: Tüm zamanların en yüksek ihracat rekoru

Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Mart ayında ihracat yıllık yüzde 4.4 artışla 23.6 milyar dolar oldu. Bu, tüm zamanların en yüksek aylık ihracatıdır." açıklamasında bulundu.

11:18 . 4/04/2023 Salı
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş

Ticaret Bakanı Mehmet Muş

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mart ayında ihracatın yıllık yüzde 4.4 artışla 23.6 milyar dolar olduğunu açıklayarak bunun tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı olduğunu belirtti.

Bakan Muş'un açıklaması şu şekilde;

"2023 yılı Mart ayında ithalatımız ise yüzde 4,2 oranında artarak 32,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mart ayında, toplam enerji ithalatı 6 milyar dolar seviyesinde. Depremin oluşturduğu olumsuzluklara rağmen martta ihracat yüzde 4,4 artışla 23,6 milyar dolar oldu. Bu, tüm zamanların en yüksek aylık ihracatıdır. 2023 yılının ilk çeyreğinde ihracatımız yüzde 2,5 artışla 61,6 milyar dolara, ithalatımız ise yüzde 11,4 artışla 96,5 milyar dolara çıkmıştır."


#Mehmet Muş
#ekonomi
#ihracat
41 dakika önce
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