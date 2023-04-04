Bakan Muş duyurdu: Tüm zamanların en yüksek ihracat rekoru

"2023 yılı Mart ayında ithalatımız ise yüzde 4,2 oranında artarak 32,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mart ayında, toplam enerji ithalatı 6 milyar dolar seviyesinde. Depremin oluşturduğu olumsuzluklara rağmen martta ihracat yüzde 4,4 artışla 23,6 milyar dolar oldu. Bu, tüm zamanların en yüksek aylık ihracatıdır. 2023 yılının ilk çeyreğinde ihracatımız yüzde 2,5 artışla 61,6 milyar dolara, ithalatımız ise yüzde 11,4 artışla 96,5 milyar dolara çıkmıştır."