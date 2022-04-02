Bakan Nebati altın rafinerileri yöneticileriyle görüştü

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, altın rafinerileri yöneticileri ile bir araya gelerek, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

"ALTUN TASARRUF EKOSİSTEMİ ÇALIŞMALARI DETAYLICA DEĞERLENDİRİLDİ"

Nebati, görüşmede kapsamlı ve bütüncül bir model olarak devreye alınan, Altın Tasarruf Ekosistemi ile ilgili çalışmaları detaylıca değerlendirdiklerini aktardı.

Bugün Altın Rafinerileri Yöneticileri ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik.



Kapsamlı ve bütüncül bir model olarak devreye alınan Altın Tasarruf Ekosistemi ile ilgili çalışmaları detaylıca değerlendirdik. pic.twitter.com/K3o35PsscI — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) April 2, 2022