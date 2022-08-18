Bakan Nebati, ASO Başkanı Özdebir ile görüştü.

Bakan Nebati, Twitter'dan yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

ASO Başkanı Özdebir ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldiklerini aktaran Nebati, "Küresel ekonomide kaydedilen güncel gelişmeler ve sanayimizi desteklemek için yakın dönemde devreye aldığımız uygulamalar hakkında verimli istişarelerde bulunduk." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Sayın @NOzdebir ve beraberindeki heyetle Bakanlığımızda bir araya geldik.



Küresel ekonomide kaydedilen güncel gelişmeler ve sanayimizi desteklemek için yakın dönemde devreye aldığımız uygulamalar hakkında verimli istişarelerde bulunduk. pic.twitter.com/Xnee1N6b64 — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) August 18, 2022

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