Ekonomi Bakan Nebati ASO Başkanı Özdebir ile görüştü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati ASO Başkanı Özdebir ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ve beraberindeki heyetle görüştüğünü bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Bakan Nebati ASO Başkanı Özdebir ile görüştü
Bakan Nebati, ASO Başkanı Özdebir ile görüştü.

Bakan Nebati, Twitter'dan yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

ASO Başkanı Özdebir ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldiklerini aktaran Nebati, "Küresel ekonomide kaydedilen güncel gelişmeler ve sanayimizi desteklemek için yakın dönemde devreye aldığımız uygulamalar hakkında verimli istişarelerde bulunduk." değerlendirmesinde bulundu.

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